У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:
"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
громадськими організаціями (Центр громадської активності «Синергія», клуб «Успішна пані Чернівці», «Буковинська медична громада», Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області, інші) плануєтьсяпроведення інформаційно-просвітницької акції ЧиЄсвято або «Свято конячки Марти». Під час акції заплановано проїзд учасниць в кареті, запряженій парою коней (гужовий транспорт) по маршруту: старт 12.00. - перехрестя вул. Хотинської і Калинівської, далі вул. Хотинська – вул. Гагаріна – вул. Головна – пр. Незалежності – вул. Червоноармійська – пл. Соборна – вул. Івана Франка – пл. Центральна (13.30 – 14.00). На центральній площі, біля пам’ятника Т.Шевченка відбудеться флеш-моб «Жінки за жінок».
у фойє Чернівецького академічного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської (2-й поверх) відбудеться прес-конференція присвячена прем’єрі вистави «Слуги і сніг» Айріс Мердок, гастролям театру з виставою «Земля» за О.Кобилянською містами Луцьк та Рівне, а також планам театру до кінця 86-го театрального сезону та іншим новинам театру.
"Залягти на дно" в Феофанію. Як і за що Насірову підозру вручали
Сьогодні, 14:41 / Коментарів: 0
Що сталося напередодні вночі з головою ДФС, і чому НАБУ намагалося його затримати. Що сталося Увечері в четвер близько 21.30 стало відомо, що у клінічній лікарні Державного управління справами "Феофанія" співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримують керівника ДФС Романа Насірова. Так, у лікарню, де в той час перебував Насіров, приїхали детективи НАБУ та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вони повинні були вручити очільнику податкової служби підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Як повідомило "Радіо Свобода", НАБУ тоді також провело обшуки за кількома адресами. В тому числі — у центральному офісі ДФС. Пізніше прес-служба НАБУ повідомила, що керівника ДФС затримали. Хоча в цей час правоохоронці лише намагалися пробратися у палату до Насірова і вручити йому підозру. Представник САП повідомив журналістам на брифінгу, що правоохоронців тривалий час не пропускали у будівлю лікарні "Феофанія", мотивуючи це тим, що вони прийшли у неробочий час. Потім вхід у палату блокували лікарі. Зрештою, близько опівночі правоохоронцям таки вдалося потрапити до палати і уже там вони вручили Насірову підозру.
Через деякий час Насірова вивезли з "Феофанії" на ношах. Співробітник лікарні повідомив, що його перевозять у третій корпус, в реанімацію. За словами лікаря, у Насірова діагностували інфаркт.
Адвокати підозрюваного заявили журналістам, що співробітники НАБУ нібито вручили підозру, коли голова ДФС був уже непритомний. Отже, на їх думку, вручення підозри є незаконним. За що Насірову вручили підозру Детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою на підставі підписання Насіровим рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам з орбіти депутата Олександра Онищенка. Відповідні підприємства фігурують в основному провадженні так званої газової справи Онищенка. Бізнесмена, зокрема, підозрюють в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з державною компанією ПАТ "Укргазвидобування". Заявлені правоохоронцями втрати держави в цій справі сягають 3 млрд грн.
Онищенко заперечував свою причетність і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес. Саме через ризик бути заарештованим бізнесмен у липні 2016 року втік з країни. Підстави для затримання Насірова в цій історії стосуються одного епізоду. Так, у листопаді-грудні 2015 року ДФС дозволила розстрочити для компаній Онищенка ("Хас" і "Надра геоцентр") виплату 1,3 млрд грн боргу за рентними платежами. Цьому рішенню передувала зустріч Онищенка з Насіровим. За даними джерел ЕП, ця зустріч відбулася у жовтні 2015 року, про що вже повідомлялося у попередніх матеріалах. НАБУ не раз викликало Насірова на допит у цій справі. Так, в інтерв'ю виданню "Обозреватель", яке було опубліковане за годину до перших повідомлень про дії бюро стосовно глави ДФС, він сказав, що НАБУ найближчим часом може пред'явити йому підозру. Також Насіров торкнувся розстрочення податкових платежів компаніям, афільованим з Онищенком. "Інститут розстрочки — абсолютно прозорий і зрозумілий. Кожен платник може звернутися за місцем реєстрації своєї районної інспекції, матеріали розглядаються, і в разі позитивного рішення документ передається до центрального апарату мені на підпис. Таких розстрочок протягом року — тисячі. Деякі з них — дуже великі. Найбільшу отримало ДП "Укргазвидобування", — зазначив глава ДФС. Іншої думки сам Онищенко. У листопаді 2016 року він заявляв, що Насіров без дозволу президента Петра Порошенка ніколи б не погодився на реструктуризацію податкового боргу.
УП вже писала про "газову справу" депутата-втікача, яка не вщухає півроку. Відстрочення виплати податкового боргу за участю голови ДФС — це лише один з епізодів. Інші епізоди — це організація схеми викупу газу за заниженою ціною у державної "Укргазвидобування" і подальшої реалізації цього ресурсу промисловим споживачам за ринковими цінами. Зовсім недавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман описував цей кейс з конкретними цифрами. "Як працювала так звана схема Онищенка? На ринку газ коштував 7 200 грн, і ви не знайдете жодної приватної компанії в Україні, яка би продавала газ нижче цього порогу. Що робили такі ділки? Вони купували газ у державних компаній по 2 тис грн за тис кубів, а продавали його по 7 200 грн. На цьому вони й заробляли скажені гроші, адже державний газ був у три-чотири рази дешевший", — розповів Гройсман. Збиток держави від таких операцій в антикорупційному відомстві оцінили 3 млрд грн. Учасниками цих комерційних операцій були близько 20 осіб, більше половини з них затримані. При цьому головний підозрюваний — Онищенко — вважається організатором схеми. Частина фігурантів "справи Онищенка" визнала свою провину. Останні арешти торкнулися колишніх заступників голови