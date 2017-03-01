Головного інспектора архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області затримали за хабар

При одержанні 300 доларів США хабара затримано головного інспектора Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Працівники прокуратури Чернівецької області, спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили та затримали головного інспектора Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області при отриманні 300 доларів США неправомірної вигоди.
Вказані кошти головний інспектор одержав від фізичної особи-підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення, допущені у сфері містобудівної діяльності.
Після одержання неправомірної вигоди, посадовця було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.