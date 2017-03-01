З потоків ДФС годувалися всі. Тепер НАБУ будуть мочити з усіх боків.
"Ми отримали об'єктивні дані, які дозволили слідству стверджувати, що Насіров приймав рішення в інтересах Онищенка, підконтрольні підприємства якого отримали можливість не платити ренту", - повідомив прокурор САП Роман Симків, йдеться в матеріалі LIGA.net інформують Патріоти України.
Насіров підозрюється в скоєнні злочину за статтею 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем). Слідчі дії проводяться в рамках розслідування рішень керівництва відомства про реструктуризацію 2 млрд гривень податкових заборгованостей підприємств, пов'язаних з народним депутатом Онищенком. Слідство вважає, що Насіров приймав неправомірні рішення про розстрочення.
Самого депутата Онищенка, який переховується від слідства, підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ Укргазвидобування, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень.
Співрозмовники LIGA.net кажуть, що справа Насірова - Онищенка може стати однією з найгучніших в новому році. "Фактично НАБУ йде на війну", - говорить один зі слідчих.
Інше джерело, що володіє деталями справи, розповіло, що тепер серйозні зміни можуть відбутися у Верховній Раді України. "З потоків ДФС годувалися всі", - каже він. Керівник відомства був недоторканою персоною. Його затримання, вважають співрозмовники, ламає "основи основ системи".
Корупційні схеми навколо ДФС - довга і складна історія. При цьому затримання Насірова мало відбутися ще два місяці тому. Але, через зволікання з боку САП, процес ніяк не вдавалося почати.
"Тепер НАБУ будуть мочити з усіх боків. Занадто багато інтересів зачепили. Але докази бетонні. Це частина справи Онищенко", - розповідають у відомстві.
Однак без Антикорупційного суду, створення якого блокується владою і самими суддями, перспективи справи виглядають туманними: які б докази не були зібрані, як показує практика, коли справа потрапляє до суду, то по-справжньому топові чиновники залишаються без покарання.
Лінія захисту адвокатів Насірова вже зрозуміла: по-перше, за їхніми словами, глава ДФС був нібито в несвідомому стані, коли йому зачитували підозру. По-друге, слідчі дії, нагадали адвокати, не можна проводити з 22:00 до 06:00. У НАБУ парирують витягами з законодавства: так, дійсно, в цей час заборонено щось робити, але в ст 223 ч 4 прямо сказано: "... за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може привести до втрати слідів кримінального злочину або втечі підозрюваного ". На чию сторону встане суд?
Війна проти НАБУ. Який вибір зробить Порошенко
Сьогодні вранці, 3 березня, має відбутися прес-конференція керівників НАБУ і САП - Артема Ситника і Назара Холодницька. "Всі подробиці будуть озвучені на ній", - сказали в НАБУ.
По суті НАБУ - останній дійсно незалежний орган. НАПКА і САП знаходяться під суттєвим тиском влади. Інтерес Петра Порошенка і Арсенія Яценюка зрозумілий: проти їх оточення відомство Ситника відкрило кримінальні провадження - по Ігорю Кононенко, Миколі Мартиненку і багатьом іншим знаковим постатям. Тепер до цього списку додався Насіров.
У влади є два способи впливати на НАБУ - звільнити Ситника або дискредитувати відомство в цілому. Звільнити можна тільки за результатами аудиту, який за законом повинні проводити три незалежні експерти, яких делегують президент, уряд і парламент. 23 лютого в парламенті коаліція БПП і НФ спробувала зробити перший крок на шляху вирішення "проблеми НАБУ".
На голосування винесли дві кандидатури. Одним з кандидатів від Ради був американець Роберт Сторч, замгенінспектора Департаменту юстиції США. Його кандидатуру на запит комітету Ради рекомендувало посольство США. Але в день голосування 23 лютого депутати дали за нього лише 76 голосів. Зате за кандидатуру від коаліції БПП і НФ якогось британця Найджела Брауна - 214.
Якщо до першого питань не виникло, то останній викликав шквал критики і порівняння з відомим скандалом про "лижного" інструктора часів Януковича. Оскільки влада не змогла завести свою людину, але відмовилася і підтримати людину за рекомендацією посольства США, питання відклали на доопрацювання. Але до нього скоро обов'язково повернуться.
В кінцевому підсумку аудит проводитимуть троє. Від Ради - Сторч або Браун. Від уряду - гендиректор Європейського управління по боротьбі з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслер, якого рекомендувало посольство ЄС. А ось третє прізвище - від президента - поки невідоме.
Однак немає причин сумніватися: якщо влада намагається поставити Брауна навіть всупереч позиції США по Сторчу, то кандидатура від АП буде повністю підконтрольна главі держави. А значить, маючи перевагу в два голоси, якщо Брауна теж протягнуть через парламент, влада зможе звільнити Ситника, або отримати такий важіль впливу на нього, який не дозволить НАБУ відкривати нові справи і розслідувати корупцію топ-чиновників.
Світлана Іваненко