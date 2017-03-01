Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:32
03 березня

Дотації сільгоспвиробникам у 2017 році

14:50
03 березня

Соцвиплати переселенцям

14:03
03 березня

Головного інспектора архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області затримали за хабар

12:31
03 березня

Буковинці за послуги ЖКГ у січні сплатили лише половину від нарахованого

12:14
03 березня

Податкові надходження чернівецького бізнесу склали понад 300 мільйонів

12:13
03 березня

Увага: зміни до податкової декларації екологічного податку

12:10
03 березня

У Чернівцях на пожежі врятовано людину

12:07
03 березня

На городі буковинця виявили снаряд І Світової війни

11:27
03 березня

Один з проектів Бюджету ініціатив чернівчан починає працювати

11:23
03 березня

Держслужбовці можуть отримати довідку про доходи в Електронному кабінеті

11:21
03 березня

За нежитлову нерухомість чернівчани платитимуть по 13,78 грн.

11:21
03 березня

Автори книг про Чернівці отримають з бюджету 250 тисяч гривень

11:21
03 березня

Економічний ефект від кампанії декларування у Чернівцях – майже 2 мільйони

11:19
03 березня

На Буковині прикордонники затримали вантажівку з прихованими цигарками

11:00
03 березня

У Чернівцях влаштують «Свято конячки Марти»

10:56
03 березня

Буковинців попереджають про небезпеку спалювання сухої трави

10:52
03 березня

Шедевр англійської письменниці на сцені Чернівецького театру

15:37
02 березня

Чернівчан запрошують на справжнє свято мистецтва художнього слова

15:33
02 березня

Буковинські держслужбовці можуть отримати довідку для електронної декларації у власному Приват24

15:28
02 березня

Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

15:04
02 березня

Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

13:32
02 березня

На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

12:16
02 березня

У бюджеті Чернівців – майже 2 млн. грн. від задекларованих доходів

11:34
02 березня

Відключення води у Чернівцях

11:26
02 березня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чернівцях починається колапсУ Чернівцях вирішили закрити тубдиспансерУ Чернівцях розігнали ще один стихійний ринокЧернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Ж ...У Чернівцях пікетуватимуть російські банкиОтримали спадок – сплатіть податокЗ березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного ...Частину коштів за навчання можна повернутиЧернівчан запрошують на громадські слухання щодо перейм ...Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесен ...Податкова соціальна пільга на дітей у 2017 роціНа Буковину їде прокурорПорушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у К ...Панчишин таки довів до суду Чернівецьку ОДА через конку ...Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світ ...
Що, Де, Коли
3 березня о 14-30
в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
4 березня об 11.00
4 березня об 11.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4 березня з 12.00
громадськими організаціями (Центр громадської активності «Синергія», клуб «Успішна пані Чернівці», «Буковинська медична громада», Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області, інші) планується проведення інформаційно-просвітницької акції ЧиЄсвято або «Свято конячки Марти».
Під час акції заплановано проїзд учасниць в кареті, запряженій парою коней (гужовий транспорт) по маршруту:
старт 12.00. - перехрестя вул. Хотинської і Калинівської,
далі вул. Хотинська – вул. Гагаріна – вул. Головна – пр. Незалежності – вул. Червоноармійська – пл. Соборна – вул. Івана Франка – пл. Центральна (13.30 – 14.00).
На центральній площі, біля пам’ятника Т.Шевченка відбудеться флеш-моб «Жінки за жінок».
6 березня о 13:00
у фойє Чернівецького академічного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської (2-й поверх) відбудеться прес-конференція присвячена прем’єрі вистави «Слуги і сніг» Айріс Мердок, гастролям театру з виставою «Земля» за О.Кобилянською містами Луцьк та Рівне, а також планам театру до кінця 86-го театрального сезону та іншим новинам театру.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

Виклик Президенту. Чому НАБУ взялося за Насірова і чим це загрожує

Сьогодні, 12:56 / Коментарів: 0
Виклик Президенту. Чому НАБУ взялося за Насірова і чим це загрожуєЗ потоків ДФС годувалися всі. Тепер НАБУ будуть мочити з усіх боків.
"Ми отримали об'єктивні дані, які дозволили слідству стверджувати, що Насіров приймав рішення в інтересах Онищенка, підконтрольні підприємства якого отримали можливість не платити ренту", - повідомив прокурор САП Роман Симків, йдеться в матеріалі LIGA.net інформують Патріоти України.

Насіров підозрюється в скоєнні злочину за статтею 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем). Слідчі дії проводяться в рамках розслідування рішень керівництва відомства про реструктуризацію 2 млрд гривень податкових заборгованостей підприємств, пов'язаних з народним депутатом Онищенком. Слідство вважає, що Насіров приймав неправомірні рішення про розстрочення.

Самого депутата Онищенка, який переховується від слідства, підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ Укргазвидобування, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень.

Співрозмовники LIGA.net кажуть, що справа Насірова - Онищенка може стати однією з найгучніших в новому році. "Фактично НАБУ йде на війну", - говорить один зі слідчих.

Інше джерело, що володіє деталями справи, розповіло, що тепер серйозні зміни можуть відбутися у Верховній Раді України. "З потоків ДФС годувалися всі", - каже він. Керівник відомства був недоторканою персоною. Його затримання, вважають співрозмовники, ламає "основи основ системи".

Корупційні схеми навколо ДФС - довга і складна історія. При цьому затримання Насірова мало відбутися ще два місяці тому. Але, через зволікання з боку САП, процес ніяк не вдавалося почати.

"Тепер НАБУ будуть мочити з усіх боків. Занадто багато інтересів зачепили. Але докази бетонні. Це частина справи Онищенко", - розповідають у відомстві.

Однак без Антикорупційного суду, створення якого блокується владою і самими суддями, перспективи справи виглядають туманними: які б докази не були зібрані, як показує практика, коли справа потрапляє до суду, то по-справжньому топові чиновники залишаються без покарання.

Лінія захисту адвокатів Насірова вже зрозуміла: по-перше, за їхніми словами, глава ДФС був нібито в несвідомому стані, коли йому зачитували підозру. По-друге, слідчі дії, нагадали адвокати, не можна проводити з 22:00 до 06:00. У НАБУ парирують витягами з законодавства: так, дійсно, в цей час заборонено щось робити, але в ст 223 ч 4 прямо сказано: "... за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може привести до втрати слідів кримінального злочину або втечі підозрюваного ". На чию сторону встане суд?

Війна проти НАБУ. Який вибір зробить Порошенко

Сьогодні вранці, 3 березня, має відбутися прес-конференція керівників НАБУ і САП - Артема Ситника і Назара Холодницька. "Всі подробиці будуть озвучені на ній", - сказали в НАБУ.

По суті НАБУ - останній дійсно незалежний орган. НАПКА і САП знаходяться під суттєвим тиском влади. Інтерес Петра Порошенка і Арсенія Яценюка зрозумілий: проти їх оточення відомство Ситника відкрило кримінальні провадження - по Ігорю Кононенко, Миколі Мартиненку і багатьом іншим знаковим постатям. Тепер до цього списку додався Насіров.

У влади є два способи впливати на НАБУ - звільнити Ситника або дискредитувати відомство в цілому. Звільнити можна тільки за результатами аудиту, який за законом повинні проводити три незалежні експерти, яких делегують президент, уряд і парламент. 23 лютого в парламенті коаліція БПП і НФ спробувала зробити перший крок на шляху вирішення "проблеми НАБУ".

На голосування винесли дві кандидатури. Одним з кандидатів від Ради був американець Роберт Сторч, замгенінспектора Департаменту юстиції США. Його кандидатуру на запит комітету Ради рекомендувало посольство США. Але в день голосування 23 лютого депутати дали за нього лише 76 голосів. Зате за кандидатуру від коаліції БПП і НФ якогось британця Найджела Брауна - 214.

Якщо до першого питань не виникло, то останній викликав шквал критики і порівняння з відомим скандалом про "лижного" інструктора часів Януковича. Оскільки влада не змогла завести свою людину, але відмовилася і підтримати людину за рекомендацією посольства США, питання відклали на доопрацювання. Але до нього скоро обов'язково повернуться.

В кінцевому підсумку аудит проводитимуть троє. Від Ради - Сторч або Браун. Від уряду - гендиректор Європейського управління по боротьбі з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслер, якого рекомендувало посольство ЄС. А ось третє прізвище - від президента - поки невідоме.

Однак немає причин сумніватися: якщо влада намагається поставити Брауна навіть всупереч позиції США по Сторчу, то кандидатура від АП буде повністю підконтрольна главі держави. А значить, маючи перевагу в два голоси, якщо Брауна теж протягнуть через парламент, влада зможе звільнити Ситника, або отримати такий важіль впливу на нього, який не дозволить НАБУ відкривати нові справи і розслідувати корупцію топ-чиновників.

Світлана Іваненко
СХОЖІ НОВИНИ:
САП клопотатиме про тримання Насірова під вартоюНасірову вручили підозру та винесли на носилках"Залягти на дно" в Феофанію. Як і за що Насірову підозру вручалиНасірову зробили операцію – адвокатВ мережі з’явилось відео сутички працівників НАБУ і ГПУ
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"