Буковинці за послуги ЖКГ у січні сплатили лише половину від нарахованого

У січні п.р. населенню Чернівецької області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії) 239,4 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 121,9 млн.грн (у січні 2016р. – 88,8 млн.грн). Рівень оплати у січні п.р. становив 50,9%. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
На кінець січня п.р. залишається заборгованість населення за газопостачання – 134,9 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 76,6 млн.грн., утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,1 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн.
Крім того, у січні п.р. населенням сплачено за електроенергію 56,0 млн.грн (у січні 2016р. – 35,2 млн.грн). Заборгованість з оплати електроенергії на кінець січня п.р. становила 187,7 млн.грн.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год)) у січні п.р. порівняно з січнем 2016р. збільшились в 1,5 раза і становили 2056,0 грн.