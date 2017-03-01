Увага: зміни до податкової декларації екологічного податку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 21 лютого 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2016 №1177, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.01.2017 за №116/29984 (далі – Наказ №1177), яким внесені зміни до форми податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1052/27497.
Наказом №1177 викладено у новій редакції додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи «вже накопичені» до Декларації). Зазначений наказ опубліковано в «Офіційному віснику України» від 21.02.2017 №15.