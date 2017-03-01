У Чернівцях на пожежі врятовано людину

За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області 2 березня о 23 год. 43 хв. на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в м. Чернівцях на вул. Пумнула.
Телефонував сусід, який відчув задимлення із сусідньої квартири та викликав вогнеборців.
На ліквідацію пожежі було направлено черговий караул рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини № 1 міста.
Прибувши на місце події, вогнеборці з’ясували, що загорання виникло на горищі будинку. Площа пожежі склала 30 кв. м. На момент виникнення пожежі всередині квартири перебував чоловік. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання і зору, ввійшли у квартиру та вивели чоловіка у безпечне місце, де його життю вже нічого не загрожувало.
Одночасно з цим, вогнеборці проводили ліквідацію пожежі. Пожежу було локалізовано о 23 год. 59 хв. та ліквідовано 3 березня о 00 год. 51 хв. у тих межах, в яких рятувальники застали її на момент прибуття. У результаті вогнем частково пошкоджено покрівлю будинку.
Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі лічильника.