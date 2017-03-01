У Чернівцях на пожежі врятовано людину

Що, Де, Коли

в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради .

громадськими організаціями (Центр громадської активності «Синергія», клуб «Успішна пані Чернівці», «Буковинська медична громада», Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області, інші) планується проведення інформаційно-просвітницької акції ЧиЄсвято або «Свято конячки Марти».

Під час акції заплановано проїзд учасниць в кареті, запряженій парою коней (гужовий транспорт) по маршруту:

старт 12.00. - перехрестя вул. Хотинської і Калинівської,

далі вул. Хотинська – вул. Гагаріна – вул. Головна – пр. Незалежності – вул. Червоноармійська – пл. Соборна – вул. Івана Франка – пл. Центральна (13.30 – 14.00).

На центральній площі, біля пам’ятника Т.Шевченка відбудеться флеш-моб «Жінки за жінок».