На городі буковинця виявили снаряд І Світової війни

2 березня у селі Луковиця Глибоцького району під час проведення господарських робіт на власній присадибній ділянці місцевим мешканцем було виявлено підозрілий предмет, ззовні подібний на вибухонебезпечний. На місце події було направлено працівників групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецький області. Фахівці оглянули підозрілу знахідку та встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм часів І Світової війни.
Піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Всього з початку року на території Чернівецької області виявлено та знешкоджено фахівцями групи піротехнічних робіт вже 3 вибухонебезпечних предмети.
Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців: для запобігання загибелі чи травмування людей при виявленні підозрілих знахідок дотримуйтесь правил безпеки. Не торкайтесь їх руками, а краще відразу огородіть предмет підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечну знахідку за номером 101 або 102.