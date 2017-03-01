На Буковині створили нову громадську спілку ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання»

У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:
"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
громадськими організаціями (Центр громадської активності «Синергія», клуб «Успішна пані Чернівці», «Буковинська медична громада», Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області, інші) плануєтьсяпроведення інформаційно-просвітницької акції ЧиЄсвято або «Свято конячки Марти». Під час акції заплановано проїзд учасниць в кареті, запряженій парою коней (гужовий транспорт) по маршруту: старт 12.00. - перехрестя вул. Хотинської і Калинівської, далі вул. Хотинська – вул. Гагаріна – вул. Головна – пр. Незалежності – вул. Червоноармійська – пл. Соборна – вул. Івана Франка – пл. Центральна (13.30 – 14.00). На центральній площі, біля пам’ятника Т.Шевченка відбудеться флеш-моб «Жінки за жінок».
у фойє Чернівецького академічного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської (2-й поверх) відбудеться прес-конференція присвячена прем’єрі вистави «Слуги і сніг» Айріс Мердок, гастролям театру з виставою «Земля» за О.Кобилянською містами Луцьк та Рівне, а також планам театру до кінця 86-го театрального сезону та іншим новинам театру.
На Буковині створили нову громадську спілку ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання»
Сьогодні, 12:02 / Коментарів: 0
До її складу увійшли різні організації, які раніше вже відстоювали інтереси атовців. Серед пріоритетів діяльності: надання медичної, психологічної та матеріальної допомоги – повідомляє ТРК .
ОЛЬГА КОБЕВКО, ВОЛОНТЕР: «Ми провели два засідання, одне з департаментом охорони здоров’я, інше – з департаментом освіти. Це такі напрямки найбільш болючіші. Зараз йдеться щодо покращення медичної допомоги атовцям, пораненим і демобілізованим, а відділом освіти про патріотичне виховання молоді».
Нині ж відбулися і загальні збори новоствореної спілки, де було обрано голову – «кіборга» Валерія Красняна, його заступником призначили – Олега Ревегу, а секретарем – Дмитра Березовського. Атовці ж кажуть, таке об’єднання допоможе краще скоординувати зусилля.
СТЕПАН МЕЛЕНКО, УЧАСНИК АТО, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДОБРОТВОРЕЦЬ»: «Не будуть повторюватися дії, кожна громадська організації не буде одне і те саме робити, тобто буде якесь спрямування спільної мети, спільних дій».