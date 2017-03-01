Один з проектів Бюджету ініціатив чернівчан починає працювати

Департаментом економіки міської ради розпочато впровадження проекту «Розвиток інноваційного потенціалу СV» (автор проекту Воропаєва С.Л.), в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі). Про це інформує прес-служба міської ради.
За результатами проведення процедури закупівлі бізнес-освітніх послуг через систему електронних закупівель «ProZorro» переможцем визнана Асоціація «Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа Шумпетера». Асоціація об’єднує 15 потужних та перспективних компаній, діяльність яких спрямована на розвиток ІТ- сфери в місті Чернівцях шляхом реалізації інноваційних стартап проектів за пріоритетними напрямками економічного і соціального розвитку міста.
Упродовж березня - липня 2017 року планується проведення 21 тренінгового курсу за наступними темами: «Основи ІТ», «Комп'ютерна грамотність», «Створення та функціонування StartUp», «Основи алгоритмізації», «WеЬ-розробка з нуля», «НТМL/СSS верстка», «АdoЬе Рhotoshoр з нуля», «Ргоgесt Маnagement», «Soсіа1 Меdіа Магкеting», «English for ІТ», «SЕО оптимізація», «Веб-дизайн», «Програмування мовою С», «Основи об'єктно-орієнтованого програмування», «Основи роботи з графічними редакторами», «Програмування Рython з нуля», «Фінансова грамотність», «Основи відеомонтажу», «Інтернет - маркетинг», «Просування сайтів», «ІТ Sales Мапаgег».
Під час тренінгів учасники матимуть змогу ознайомитися із сучасними інноваційними технологіями, навчитися можливостям їх застосування для розвитку власного бізнесу, отримати інноваційне рішення або сервіс для власних потреб, створити інноваційну платформу для стартапів із числа студентської молоді тощо. Тривалість тренінгу становитиме від 8 до 40 годин на курс. Проведення тренінгових курсів забезпечуватимуть сертифіковані викладачі.
Наразі Асоціацією розробляються навчальні тренінгові програми та формується цільова аудиторія із числа суб’єктів підприємництва, студентів, молоді, учнів шкіл, безробітних осіб, мешканців міста.
Всім бажаючим взяти участь у тренінгових курсах пропонуємо звертатися до Асоціації «Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа Шумпетера» за адресою м.Чернівці, пр. Незалежності, 129; контактні телефони: 099-225-21-80 або 050- 966-70-02.