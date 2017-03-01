Держслужбовці можуть отримати довідку про доходи в Електронному кабінеті

В рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків можна за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Робота з електронним сервісом в особистому кабінеті здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД). Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами - платниками податків для отримання інформації про себе.
Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи засобами «Електронного кабінету платника» можна на офіційному веб-порталі ДФС. Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (за кожний квартал), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.