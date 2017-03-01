САП клопотатиме про тримання Насірова під вартою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова та відсторонення його від посади. Про це САП повідомила у Facebook.У САП нагадали, що 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на виконання доручення прокурора САП вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).«Розслідування «газової справи» Онищенка вимагає встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми незаконного збагачення, а передусім його організаторів та бенефіціарів – голову ДФС вже допитували в рамках цього провадження. Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій», – вказав заступник генерального прокурора України, керівник САП Назар Холодницький.Раніше в четвер НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.