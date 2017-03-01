Автори книг про Чернівці отримають з бюджету 250 тисяч гривень

В рамках міської Програми підтримки книговидання імені Антона Кохановського фінансування отримають автори нових книг про Чернівці
В рамках Чернівецької міської програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського в 2016 році було виділено з міського бюджету 250 тисяч гривень, які за рішенням експертної ради Програми були спрямовані на співфінансування видання семи книг.
Головною метою Програми є поширення всебічної інформації про місто Чернівці, популяризація культурної та історичної спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу міста, а також підтримка сучасних авторів та видавців тощо.
На реалізацію міської програми підтримки книговидання в цьому році заплановано 400 тисяч гривень.
Авторам нових книг зі своїми пропозиціями потрібно звернутись у відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради (Центральна площа,1 каб. 106, тел.52-25-79).