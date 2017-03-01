Чернівчан запрошують на справжнє свято мистецтва художнього слова

4 березня об 11.00 у залі Центрального палацу культури м. Чернівців відбудеться XXVІобласний конкурс читців «Хвилююче слово Пророка», присвячений Т. Г. Шевченку.
Організатори заходу – управління культури Чернівецької облдержадміністрації та учбово-методичний центр культури Буковини.
За роки свого існування цей конкурс набув широкої популярності, оскільки у ньому беруть участь переможці районних турів. Серед учасників - учнівська, студентська молодь віком від 10 до 35 років з усіх районів області, а також міст Чернівці та Новодністровськ.
Переможці обласного конкурсу неодноразово ставали учасниками Всеукраїнського конкурсу читців, де гідно представляли Буковинський край.
Окрім поезій Великого Кобзаря, творів українських письменників-класиківчитці виконують твори довільної тематики, співану поезію на слова Т. Г. Шевченка у супроводі бандури, фортепіано та а капелла.