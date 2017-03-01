Буковинські держслужбовці можуть отримати довідку для електронної декларації у власному Приват24

Клієнти ПриватБанку на Буковині, які є державними службовцями, зможуть з мінімальними витратами часу та зусиль отримати довідку для заповнення декларації про доходи в електронному форматі.
Про це повідомляє керівник регіонального прес-офісу Шумейко Вадим.
З 1 січня 2017 року розпочалась друга хвиля електронного декларування, яка триватиме до 31 березня 2017 року включно. Вона охоплює всіх без винятку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняних до них для цілей Закону України “Про запобігання корупції” посадових осіб, юридичних осіб публічного права.
ПриватБанк безкоштовно надає держслужбовцям доступ до сервісу “Електронно-цифровий підпис” (ЕЦП), за допомогою якого подається електронна декларація про доходи. Замовити сертифікат для підписання декларацій з ЕЦП можна в електронному банку Приват24, розділ «Усі послуги» > “Бізнес” > “Замовити, додати сертифікат”.
Також ПриватБанк надає своїм клієнтам-держслужбовцям послугу формування податкових виписок в електронному форматі через Приват24. За допомогою цього сервісу в два кліки можна отримати необхідні для внесення в декларацію виписки про доходи та витрати за рахунками, які відкрито в банку.
“Весь процес формування та отримання електронної декларації для клієнтів ПриватБанку займає лічені хвилини, - зазначив керуючий Чернівецькою філією ПриватБанку Євген Маховіков. - Сформувати необхідну довідку, виписку чи декларацію можна самостійно в Приват24 або звернувшись по допомогу до спеціалістів банку”.
Інформацію для заповнення декларації можна легко знайти в Приват24 – меню “Усі послуги” > “Послуги” > “Створити довідку”.
За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, за січень 2017 року подано: 8021 щорічну декларацію, 2965 виправлених декларацій, 2003 декларації перед звільненням, 937 декларацій після звільнення, 6133 декларації кандидатів на посаду, 610 повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» з 2017 року значно збільшується коло громадян України, які подаватимуть свою електронну декларацію. Прогнозується, що кількість нових декларантів зросте більше ніж на 700 тис. осіб.