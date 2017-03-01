Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також через органи соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини. Дія 1. У разі реєстрації місця проживання новонародженої дитини через Центр надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради батьки подають такі документи: – заяву встановленої форми; – свідоцтво про народження дитини; – квитанцію про сплату адміністративного збору (у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати); – довідку з місця проживання другого з батьків про те, що дитина не зареєстована за адресою його житла (у разі проживання батьків за різними адресами. Примітка: Дитина, яка не досягла 14 років реєструється разом з одним із батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Дія.2 Адміністратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради реєструє заяву та подає наступного дня до органу реєстрації для здійснення реєстрації. Працівник органу реєстрації в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання новонародженої дитини. За результатами розгляду питання про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини батьки звертаються у Центр надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради та отримують довідку про реєстрацію місця проживання дитини. Примітка: У разі звернення батьків з порушення строку реєстрації місця проживання навонароджденої дитини адміністративний збір сплачується у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації. Строк надання адміністративної послуги становить до 3 робочих днів. У разі виникнення додаткових питань, звертайтеся: Центр надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7, тел.509090, 509094. Відділ ведення реєстру територіальної громади м.Чернівців міської ради, м. Чернівці, вул. Руська, 183, тел.571270, 571267. Графік роботи Центру: Понеділок, середа – з 09.00 до 18.00 годин; Вівторок, четвер – з 9.00 до 20.00 години; П’ятниця, субота – з 9.00 до 17.00 години.