Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

Громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий» відбулися 1 березня у приміщенні Чернівецької міської ради. У слуханнях взяли участь члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, представники трудових колективів, громадські активісти, депутати та небайдужі чернівчани. Всього в слуханнях взяло участь близько 100 чернівчан. Учасників обговорення насамперед цікавило питання доцільності перейменування. Зокрема, чи підлягає перейменуванню назва даного парку, згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Після жвавого обговорення та дискусій присутні більшістю прийняли рішення не перейменовувати парк та залишити колишню назву «Жовтневий» . Остаточне рішення буде прийняте на сесії Чернівецької міської ради.