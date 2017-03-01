БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

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02 березня

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15:33
02 березня

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15:28
02 березня

Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

15:04
02 березня

Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

13:32
02 березня

На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

12:16
02 березня

У бюджеті Чернівців – майже 2 млн. грн. від задекларованих доходів

11:34
02 березня

Відключення води у Чернівцях

11:26
02 березня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

10:35
02 березня

Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки

10:33
02 березня

Цьогоріч на нерухомості Чернівці заробили 1,2 млн. грн.

10:32
02 березня

Не забудьте в податковій накладній зазначити код товару

10:31
02 березня

Визначено порядок фінансової підтримки аграріїв

20:30
01 березня

Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

18:53
01 березня

Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

18:52
01 березня

Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

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18:01
28 лютого

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16:01
28 лютого

З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

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Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
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2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
02 березня о 16:00
В ОДА (каб.418) відбудеться прес-конференція про створення об'єднання громадських організацій.
Вперше створена спілка на Буковині, в склад якої увійшло багато різних громадських організацій, з метою об'єднатись в допомозі, консолідації та координації в питаннях та проблемах пов'язаних з АТО.
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
3 березня о 14-30
в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
4 березня об 11.00
4 березня об 11.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Сьогодні, 13:48 / Коментарів: 0
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Ставка на роз'єднання

На жаль, у нашому суспільстві існують дуже великі соціальні контрасти. За статистикою, понад 78 % українців перебувають за межею бідності, натомість невеличка жменька олігархів купається у розкошах. Її оточують охоронці, різноманітна обслуга, холуї, котрим щось перепадає з панського столу. А величезна прірва між скоробагатьками і злидарями лише поглиблюється. Середній клас, який в нормальних державах гасить напругу між такими полюсами, в Україні залишається мізерним і не зростає. Ті, хто його потенційно може поповнювати, в умовах шаленої корупції мусять обирати еміграцію або бути приреченими злидні.
Зростає злочинність - неминуче явище під час війни. Причому війна ця ще й має аномалії: через лінію вогню повним ходом іде торгівля. На контрабанді наживаються не лише олігархи, а й ті, хто мав би з нею боротися. Усе це викликає в суспільстві неабияке обурення, що зростає, наближаючись до критичної межі. А противник робить ставку на соціальний вибух, розраховуючи, що черговий Майдан знесе не лише непопулярну владу, а й ущент зруйнує державу. На щастя, цю небезпеку розуміють нові суспільно-політичні сили, які формуються всередині громадянського суспільства. Саме це суспільство у нас ще молоде і недостатньо досвідчене, проте його формування триває, незважаючи на опір олігархічної системи.
Кремль добре усвідомлює небезпеку розвинутого громадянського суспільства в Україні для реалізації своїх планів, тому намагається підривати його зсередини. Для таких ударів використовуються "Троянські коні" на зразок Надії Савченко, завданням яких є підрив віри простих людей у своїх захисників. Навколо особи Савченко було штучно створено ореол "нової Жанни д'Арк", яка потім виявилася звичайною іграшкою в руках ворога. А хтось повірив, що з'явилася "справжня рятівниця України" і побачив у ній майбутнього президента з диктаторськими повноваженнями. Прозріння прийшло далеко не до всіх. Політична культура українців ще достатньо низька, тож чимало наших співгромадян продовжує вірити у прихід якогось "месії", котрий миттєво вирішить усі проблеми. І таких "месій" в умовах інформаційної війни запропонують декілька, щоб прибічники кожного з них накидалися один на одного. Вестися на такі маніпуляції у жодному разі не варто.

Залякування міфами про "непереможність"

Путін якось сказав про росіян: "Ми - народ-переможець". Вся російська пропаганда здавна будується на казках про "непереможність" Росії, для чого роздмухуються до небес її правдиві чи вигадані перемоги і замовчуються численні поразки. А кваліфіковані фахівці, які уважно досліджували війни, які вела Московія у різні періоди своєї історії, добре уявляють справжню картину. Нема сенсу перелічувати ганебні поразки московитів у середні віки, досить подивитися на ближчу до нас епоху.

У середині ХІХ ст. Росія програла Східну війну 1853-1856 рр., яку в цій країні облудно назвали "Кримською". Мовляв, напали на бідну "Росіюшку" кляті англійці, французи, турки і сардинці, хотіли забрати у неї "споконвічно російський Крим". Насправді ж царські війська першими вдерлися на територію Дунайських князівств і розпочали бойові дії проти турків. На допомогу Стамбулу прийшли провідні європейські держави, бойові дії розгорілися на Кавказі, в Криму, Балтиці та на Білому морі, навіть на Камчатці. Витримати їх відстала країна не змогла. Не переживши поразки, помер цар Ніколай І, а його імперія ще довго потім зализувала рани.

Трохи прочунявшись, знову полізла воювати. І ще раз отримала по пиці, цього разу від Японії, яку раніше обіцяла "шапками закидати". З тих пір японське слово "Цусіма" стало символом бездарності російських "переможців". Досвід воєн ХІХ-ХХ століть показав, що імперія перемагала лише тоді, коли мала могутніх союзників, але наодинці серйозним противникам неминуче програвала. Втім, Першу світову війну 1914-1918 рр. примудрилася програти навіть маючи таких союзників, як Велика Британія, Франція і США. Розвалилася через невирішеність своїх внутрішніх проблем.

На зміну царській прийшла совєтська імперія. Наприкінці 1939 року вона спробувала захопити маленьку Фінляндію, але не змогла. Знову без союзників виявилася нездатною перемогти навіть набагато слабшого за себе противника. Не зміг СССР перемогти і відсталий Афганістан, куди вліз наприкінці 1979 р. і майже десятиліття вів там типову колоніальну війну. Світ засудив його дії, жертвами яких виявилося близько двох мільйонів афганців і майже 15 тис. совєтських солдат. За цю агресію проти Совєтського Союзу було запроваджено міжнародні санкції.

Уже після розпаду СССР Москва розпочала війну в Чечні. Дві військові кампанії принесли лише величезні жертви чеченському народу і практично повне виселення росіян з чеченської території. У цих війнах фактично перемогли чеченці, яким Москва мусить платити данину і не втручатися у внутрішні справи режиму Кадирова, встановленого в цій республіці. Взамін чеченський лідер відправляє своїх бійців на Донбас вбивати українців. А з українського боку воюють чеченські добровольці, які прагнуть для своєї Батьківщини справжньої незалежності від Москви і нормальної влади, а не кадировської середньовічної диктатури.

Нині Москва воює проти України, не маючи союзників. Навпаки, світ запровадив проти неї санкції, вимагаючи звільнення окупованого Криму і припинення бойових дій на Донбасі. Ми ж пам'ятаємо, що такі війни "непереможна Росія" неминуче програвала. Історію не обдуриш - поразка Москви неминуча і тут. Підсвідомо це розуміють навіть її пропагандисти, але продовжують кричати про "перемогу над укро-нациками", яку от-от здобудуть "доблесні донецькі ополченці". З цього приводу пригадується старовинний російський вираз: "Не хвались, на рать идучи, а хвались, идучи с рати!". "Герої Новоросії" Гіві й Моторола вже прийшли "с рати", а їхні "бойові побратими" ідуть у тому ж напрямку.

Зберігати самоконтроль
На нинішньому етапі інформаційної війни противник намагається загнати українців у цілковиту безнадію й паралізувати нашу волю до опору. Слабких духом постійний стрес знесилює, загрожує їм хронічною депресією. Але сильні не здаються і продовжують боротьбу. Попереду нас чекають нові випробування, і до них потрібно готуватися. Декому нині здається, що краще здатися на милість Путіну, і тоді на нашу землю прийде довгоочікуваний мир. Ні, не прийде. Досить подивитися на ті постсовєтські території, де Москва раніше спровокувала кровопролиття.

Хіба прийшов мир до Нагірного Карабаху? Час від часу там спалахують бойові дії між вірменами й азербайджанцями, ллється кров. Доля цього краю не вирішена, розвитку там немає. Так само, як в Абхазії й Південній Осетії. Якщо кров у цих землях, відторгнутих від Грузії, нині тимчасово і не ллється, все ж вони швидко деградують, перспектив розвитку не видно. Хіба лише на Кавказі бачимо такі сумні приклади? Поруч з нами розташоване Придністров'я, яке за допомогою Москви було відірване від Молдови, - тепер це територія, де процвітають лише контрабандисти, а багато чесних людей змушені виїжджати з рідних місць.

Москва розігрує подібний сценарій на Донбасі. Їй потрібно, щоб більшість українців втратила інтерес до подій на Сході й припинила підтримувати боротьбу проти окупантів. Противник зацікавлений, аби в суспільство дійшло думки, що Донбас Україні не потрібний і треба відвести звідти війська. Тоді й мир буцімто прийде на нашу землю. Наївні сподівання! Адже Путіну потрібні не кілька українських областей, а контроль над усією Україною. Доки Москва прагнутиме відроджувати свою імперію, доти миру нам не бачити. Лише відмова московських правителів від імперських амбіцій дозволить нам повернутися до мирного життя. Але не того, що було до 2014 року, а зовсім нового.

Українці мають зрозуміти: лише побудова сучасної розвинутої держави дасть нам можливість жити так, як ми хочемо. Для цього необхідно зберігати самоконтроль і не піддаватися негативним емоціям. Всі держави у своїй історії проходили складні випробування. На життя нашого покоління випали такі й нам. Громадяни України показали, що мають сили і бажання захищати свій історичний вибір. Правда на нашому боці, і саме вона гарантує перемогу в битвах не лише інформаційної, а й будь-якої війни.
Ігор Буркут, політолог
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