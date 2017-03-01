ВЕЛИКИЙ ПІСТ - ОЧИЩЕННЯ ДУШІ І ТІЛА

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Новини
15:37
02 березня

Чернівчан запрошують на справжнє свято мистецтва художнього слова

15:33
02 березня

Буковинські держслужбовці можуть отримати довідку для електронної декларації у власному Приват24

15:28
02 березня

Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

15:04
02 березня

Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

13:32
02 березня

На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

12:16
02 березня

У бюджеті Чернівців – майже 2 млн. грн. від задекларованих доходів

11:34
02 березня

Відключення води у Чернівцях

11:26
02 березня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

10:35
02 березня

Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки

10:33
02 березня

Цьогоріч на нерухомості Чернівці заробили 1,2 млн. грн.

10:32
02 березня

Не забудьте в податковій накладній зазначити код товару

10:31
02 березня

Визначено порядок фінансової підтримки аграріїв

20:30
01 березня

Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

18:53
01 березня

Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

18:52
01 березня

Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

18:01
28 лютого

Чернівчан запрошують на громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий»

16:01
28 лютого

З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

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Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
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Що, Де, Коли
2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
02 березня о 16:00
В ОДА (каб.418) відбудеться прес-конференція про створення об'єднання громадських організацій.
Вперше створена спілка на Буковині, в склад якої увійшло багато різних громадських організацій, з метою об'єднатись в допомозі, консолідації та координації в питаннях та проблемах пов'язаних з АТО.
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
3 березня о 14-30
в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
4 березня об 11.00
4 березня об 11.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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ВЕЛИКИЙ ПІСТ - ОЧИЩЕННЯ ДУШІ І ТІЛА

Сьогодні, 13:41 / Коментарів: 0
ВЕЛИКИЙ ПІСТ - ОЧИЩЕННЯ ДУШІ І ТІЛА27 лютого для православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Цей час віруючі проводять у молитвах і духовному очищенні, а також обмежують себе у споживанні певних продуктів.
Про те, як правильно постувати і що взагалі таке піст, розповів Блаженніший Любомир Гузар.

- Те, що ми їмо, - тільки частина посту… Дехто відмовляє собі в певних стравах чи певній якості страв, аби зберегти фігуру. Коли людина це робить, то вона робить це з любові до тіла, аби гарно виглядати. Коли ж людина відмовляє собі в певній їжі в піст, це саме вона робить з любові до душі.
Піст є засобом приборкання певних пристрастей, так би мовити, встановлення певної дисципліни в своєму житті, аби дати більше уваги духовним цінностям, ніж тілесним. Таким чином ми підносимося духом. Ми доводимо, що не є рабами їжі.

Будь-що, від чого ми здержуємося, ставлячи перед цим духовні вартості, – це є піст.

Для нас їжа - не байдужа річ… Їда не є сама задля їди. Я можу часто зустрічатися з людьми, спілкуватися, але коли я з ними засідаю до столу, неважливо, що ми їмо, а важливо, що їмо разом. Тут процес їди набуває іншого сенсу - не звичайного наповнення шлунку та досягнення відчуття ситості, а спілкування, обміну духовною енергією.

"Коли до тебе приходить гість, а ти постановив собі постити, лиши піст, прийми гостя і не дай йому відчути, що от він їсть, а ти постиш... Їж разом з ним..."

Пригадую «Графа Монте-Крісто» Олександра Дюма… Граф ніколи не куштував нічого в домі свого ворога.

Пам`ятаю, хтось сказав:

«Піст є також тоді, коли ми їмо все, що перед нами поставили», бо є речі, які ми любимо, і є речі, які ми не дуже любимо. Але їсти так, наче тої різниці немає, - це перемогти свої примхи, певні залежності.

У час посту деякі люди відмовляють собі також піти в кіно, театр чи взагалі не слухають музику. Тобто є різні форми посту. Але головне - себе здисциплінувати, позбутися залежності від будь-чого.

Як правильно дотримуватися Великого посту:
правила харчування та поведінки

Сенс дотримання посту полягає не лише у голодуванні, а й утриманні від поганих думок та шкідливих звичок. Люди у цей час намагаються робити більше добрих вчинків та молитися.

ЩО НЕ МОЖНА ЇСТИ В ПІСТ
1. Потрібно повністю відмовитися від продуктів тваринного походження: м'яса, яєць та молочних продуктів.
2. У понеділок, середу та п'ятницю кожного тижня посту слід дотримуватися сироїдіння - вживання продуктів у сирому вигляді без термічної обробки, причому їсти можна лише раз на день.
3. У вівторок та четвер їсти можна лише ввечері. Продукти можна піддавати термічній обробці, але без рослинної олії.
4. У суботу та неділю можна їсти тричі на добу та додавати до страв рослинну олію. Дозволяється червоне вино у невеликих кількостях.
5. На Благовіщення, Лазареву суботу та Вербну неділю (тобто 7,8, 9 квітня) дозволяється їсти ікру риби, власне рибу та випити натурального червоного вина, яке не містить спирту.

КОМУ НЕ МОЖНА ДОТРИМУВАТИСЯ ПОСТУ
Людям, які мають хронічні захворювання, дітям до 7 років, підліткам, вагітним жінкам та матерям, які годують, не можна позбавляти себе повноцінного харчування.
Менш жорсткого посту можна дотримуватися людям похилого віку, студентам та тим, хто наважився на піст уперше.
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