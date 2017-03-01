ВЕЛИКИЙ ПІСТ - ОЧИЩЕННЯ ДУШІ І ТІЛА

27 лютого для православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Цей час віруючі проводять у молитвах і духовному очищенні, а також обмежують себе у споживанні певних продуктів.
Про те, як правильно постувати і що взагалі таке піст, розповів Блаженніший Любомир Гузар.
- Те, що ми їмо, - тільки частина посту… Дехто відмовляє собі в певних стравах чи певній якості страв, аби зберегти фігуру. Коли людина це робить, то вона робить це з любові до тіла, аби гарно виглядати. Коли ж людина відмовляє собі в певній їжі в піст, це саме вона робить з любові до душі.
Піст є засобом приборкання певних пристрастей, так би мовити, встановлення певної дисципліни в своєму житті, аби дати більше уваги духовним цінностям, ніж тілесним. Таким чином ми підносимося духом. Ми доводимо, що не є рабами їжі.Будь-що, від чого ми здержуємося, ставлячи перед цим духовні вартості, – це є піст.
Для нас їжа - не байдужа річ… Їда не є сама задля їди. Я можу часто зустрічатися з людьми, спілкуватися, але коли я з ними засідаю до столу, неважливо, що ми їмо, а важливо, що їмо разом. Тут процес їди набуває іншого сенсу - не звичайного наповнення шлунку та досягнення відчуття ситості, а спілкування, обміну духовною енергією."Коли до тебе приходить гість, а ти постановив собі постити, лиши піст, прийми гостя і не дай йому відчути, що от він їсть, а ти постиш... Їж разом з ним..."
Пригадую «Графа Монте-Крісто» Олександра Дюма… Граф ніколи не куштував нічого в домі свого ворога.
Пам`ятаю, хтось сказав: «Піст є також тоді, коли ми їмо все, що перед нами поставили», бо є речі, які ми любимо, і є речі, які ми не дуже любимо. Але їсти так, наче тої різниці немає, - це перемогти свої примхи, певні залежності.
У час посту деякі люди відмовляють собі також піти в кіно, театр чи взагалі не слухають музику. Тобто є різні форми посту. Але головне - себе здисциплінувати, позбутися залежності від будь-чого.Як правильно дотримуватися Великого посту:
правила харчування та поведінки
Сенс дотримання посту полягає не лише у голодуванні, а й утриманні від поганих думок та шкідливих звичок. Люди у цей час намагаються робити більше добрих вчинків та молитися.ЩО НЕ МОЖНА ЇСТИ В ПІСТ
1. Потрібно повністю відмовитися від продуктів тваринного походження: м'яса, яєць та молочних продуктів.
2. У понеділок, середу та п'ятницю кожного тижня посту слід дотримуватися сироїдіння - вживання продуктів у сирому вигляді без термічної обробки, причому їсти можна лише раз на день.
3. У вівторок та четвер їсти можна лише ввечері. Продукти можна піддавати термічній обробці, але без рослинної олії.
4. У суботу та неділю можна їсти тричі на добу та додавати до страв рослинну олію. Дозволяється червоне вино у невеликих кількостях.
5. На Благовіщення, Лазареву суботу та Вербну неділю (тобто 7,8, 9 квітня) дозволяється їсти ікру риби, власне рибу та випити натурального червоного вина, яке не містить спирту.КОМУ НЕ МОЖНА ДОТРИМУВАТИСЯ ПОСТУ
Людям, які мають хронічні захворювання, дітям до 7 років, підліткам, вагітним жінкам та матерям, які годують, не можна позбавляти себе повноцінного харчування.
Менш жорсткого посту можна дотримуватися людям похилого віку, студентам та тим, хто наважився на піст уперше.