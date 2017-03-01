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15:37
02 березня

Чернівчан запрошують на справжнє свято мистецтва художнього слова

15:33
02 березня

Буковинські держслужбовці можуть отримати довідку для електронної декларації у власному Приват24

15:28
02 березня

Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

15:04
02 березня

Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

13:32
02 березня

На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

12:16
02 березня

У бюджеті Чернівців – майже 2 млн. грн. від задекларованих доходів

11:34
02 березня

Відключення води у Чернівцях

11:26
02 березня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

10:35
02 березня

Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки

10:33
02 березня

Цьогоріч на нерухомості Чернівці заробили 1,2 млн. грн.

10:32
02 березня

Не забудьте в податковій накладній зазначити код товару

10:31
02 березня

Визначено порядок фінансової підтримки аграріїв

20:30
01 березня

Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

18:53
01 березня

Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

18:52
01 березня

Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

18:01
28 лютого

Чернівчан запрошують на громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий»

16:01
28 лютого

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Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
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Що, Де, Коли
2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
02 березня о 16:00
В ОДА (каб.418) відбудеться прес-конференція про створення об'єднання громадських організацій.
Вперше створена спілка на Буковині, в склад якої увійшло багато різних громадських організацій, з метою об'єднатись в допомозі, консолідації та координації в питаннях та проблемах пов'язаних з АТО.
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
3 березня о 14-30
в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
4 березня об 11.00
4 березня об 11.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

Сьогодні, 13:32 / Коментарів: 0
Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно трьох жителів області, які зорганізувавшись у злочинну групу, незаконно виготовляли та реалізовували алкогольні напої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 46-річний житель Хотинського району спільно з своїм 22-річним сином та 34-річним мешканцем Заставнівського району, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, організували в орендованому гаражному приміщенні в м. Чернівці підпільний цех з незаконного виробництва горілчаних виробів таких марок як:«Хортиця», «Пшенична», «Nemiroff», «Хлібний Дар», «Первак», «Воздух», «Medoff», «Козацька рада», «Green Day» та ін.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, з вересня 2015 по січень 2017 року обвинувачені виготовили та реалізували фізичним особам та приватним підприємцям 3650 пляшок горілки, 10 полімерних пакетів з горілчаними виробами ємністю 3 л та 176 пакетів ємністю 10 літрів.

Завдяки втручанню правоохоронців їхні протиправні дії були припинені, а докази вини злочинного угрупування скеровані до суду.



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