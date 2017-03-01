На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно трьох жителів області, які зорганізувавшись у злочинну групу, незаконно виготовляли та реалізовували алкогольні напої.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 46-річний житель Хотинського району спільно з своїм 22-річним сином та 34-річним мешканцем Заставнівського району, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, організували в орендованому гаражному приміщенні в м. Чернівці підпільний цех з незаконного виробництва горілчаних виробів таких марок як:«Хортиця», «Пшенична», «Nemiroff», «Хлібний Дар», «Первак», «Воздух», «Medoff», «Козацька рада», «Green Day» та ін.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, з вересня 2015 по січень 2017 року обвинувачені виготовили та реалізували фізичним особам та приватним підприємцям 3650 пляшок горілки, 10 полімерних пакетів з горілчаними виробами ємністю 3 л та 176 пакетів ємністю 10 літрів.
Завдяки втручанню правоохоронців їхні протиправні дії були припинені, а докази вини злочинного угрупування скеровані до суду.