На Буковину їде прокурор

Прокурором Чернівецької області буде призначено галичанина Богдана Подубинського, нинішнього першого заступника прокурора Львівщини, державного радника юстиції 3 класу.
Богдан Володимирович Подубинський народився 29 квітня 1963 року в м. Стрий Львівської області. У 1988 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка. Після Революції Гідності очолював прокуратуру Херсонської області.
Довідково
09.1980 - 04.1981 - робітник складу Стрийської суконної фабрики Львівської області;
05.1981- 05.1983 - служба в Збройних Силах, Ленінградський військовий округ;
08.1983 - 06.1988 - студент юридичного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка
09.1988 - 03.1989 - юрисконсульт управління громадського харчування Стрийського міськвиконкому Львівської області;
03.1989 - 06.1989 - юрисконсульт Стрийської макаронної фабрики
06.1989 - 12.1993 - стажист, старший слідчий прокуратури м. Стрий Львівської області;
12.1993 - 09.1994 - прокурор, старший прокурор відділу нагляду за слідством в органах прокуратури, внутрішніх справ та дізнанням слідчого управління прокуратури Львівської області
09.1994 - 08.1996 - заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю слідчого управління прокуратури Львівської області;
08.1996 - 09.1998 - начальник відділу нагляду за додержанням законів органами дізнання і слідчими органів внутрішніх прав слідчого управління прокуратури Львівської області;
09.1998- 08.1999 - начальник відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства слідчого управління прокуратури Львівської області;
08.1999 - 04.2002 - прокурор Галицького району м. Львів;
04.2002 - 09.2002 - заступник прокурора Львівської області -начальник управління підтримання державного обвинувачення та захисту інтересів громадян і держави в судах;
09.2002 - 03.2004 - заступник прокурора Львівської області - начальник управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;
03.2004 - 12.2010 - заступник прокурора Львівської області;
08.2013 - 09.2013 - заступник директора Львівської філії державного підприємства "Документ";
09.2013 -12.2013 - директор Львівської філії державного підприємства "Документ";
03.2014 - 04.2015 - прокурор Херсонської області;
04.2015 - 07.2016 - перший заступник прокурора Тернопільської області;
З 07.2016 по сьогоднішній день - перший заступник прокурора Львівської області
Нагороджений медаллю „За працю і звитягу” (2001 р.) та нагрудним знаком ”Почесний працівник прокуратури України” (2009).