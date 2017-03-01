У Чернівцях хочуть знищити 100-літню лікарню

«Якщо немає грошей на утримання лікарні, то її треба закрити. Так вирішив Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА з тубдиспансером.

Два його корпуси у Чернівцях побудовані ще за Австрії за кошти громади. 100 років тут лікують хворих на туберкульоз. Хоч мінялася влада, але раніше знаходили кошти для лікування хворих на цю небезпечну недугу, і тільки в незалежній Україні їх немає.



Туберкульоз - інфекційна, заразна хвороба, яка вражає всі верстви населення, а особливо соціально незахищені, спричиняє високу смертність. Вона потребує тривалого й дороговартісного лікування,



Вважаємо, що зараз не на часі проведення таких реформ в медицині, коли в Україні іде війна, існує високий ступінь безробіття, неподолана епідемія туберкульозу, коли народ доведений до зубожіння цінами і захмарними тарифами на комунальні платежі, а ефективних соціально-економічних реформ немає.

За останніх 15 років стаціонарне відділення міськтубдиспансеру вже зазнало значних реформ. Із 120 ліжкомісць наразі залишилось тільки 50.



30 грудня 2011 р. у нас створили відділення для лікування хворих міста і області на хіміорезистентний туберкульоз. Для забезпечення належних умов перебування хворих, згідно зі Стандартом інфекційного контролю, обіцяли в 2012 р. виділити кошти на облаштування, але їх чомусь виділили аж у 2016-му, причому не міському, а обласному тубдиспансеру для другого відділення, куди збираються перевести наших хворих.

Навіть після влаштування там приточно-витяжної вентиляції перевести наших хворих в обласний тубдиспансер неможливо, оскільки розміщення 1-го хворого на площі 2,4 м2 ( при нормі 7 м2) є грубим порушенням Стандарту інфекційного контролю.



Але якщо навіть хворим десь і знайдуть місце, то що буде з працівниками? У кожного ж сім`я, діти… Як нам далі жити? Та й пацієнти не хочуть іти в облтуб - там гірші умови…



7 жовтня 2016 р. директор Департаменту охорони здоров`я О.А. Андрієць сказала, що реорганізацію міськтубдиспансеру вирішили провести за поданням головного лікаря фтизіатрії І.І.Гавриша, при цьому зауважила, що й там буде скорочено 5 ліжкомісць. Але пані Андрієць, напевно, про свою обіцянку забула… Чи її слова нічого не вартують?



Ходять чутки, що комусь хочеться заволодіти землею, на якій розташована туберкульозна лікарня. Ця земля і споруди належать місту, а фінансується медзаклад з 2002 р. з обласного бюджету. З`ясовується, що ні у міста, ні у області немає коштів на утримання міського протитуберкульозного диспансеру.

22 лютого 2017 року відбулося засідання міжфракційної депутатської комісії з реорганізації міськтубдиспансеру, на яке виносилось питання про переведення наших хворих і декількох працівників до другого відділення облтубдиспансеру. Працівники зазначеного відділення, які прийшли на це зібрання, висловили, звісно, своє невдоволення запланованим у них скороченням штатів. Таким чином влада ще й зіштовхнула одних людей з іншими, сіючи між ними розбрат.

Склалося враження, що заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Ю.М. Лесюку і головному лікарю облтубдиспансеру І.І. Гавришу мало напруженої атмосфери в нашому колективі, вони хочуть посварити нас з працівниками облтубу, підштовхуючи до конфлікту…



Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, в сусідніх областях знаходять кошти в місцевих бюджетах для утримання установ такого профілю. Може, нашим керівникам варто поїхати до них і запозичити досвід, щоб зробити щось корисне для людей на Буковині, а не тільки закривати відділення і лікарні, викидати досвідчених фахівців на вулицю і залишати пацієнтів без кваліфікованої медичної допомоги.



Колектив працівників та пацієнти Чернівецького міськтубдиспансеру

Ще не набрала належних обертів медична реформа в Україні, а на Буковині вже проблем непочатий край. Чи не щодня ми чуємо і бачимо, як лікарі та пацієнти повстають проти керівників від медицини. А ці керівники ніби не чують і не бачать людей. Вони роблять свою темну справу і добивають медичну галузь.Ось уже маємо проблему з Чернівецьким міським протитуберкульозним диспансером. Його закривають, ліквідовують. І не тому, що нема хворих, навпаки, їх кількість останнім часом навіть збільшується. І не тільки нестача грошей є проблемою, яка веде до знищення 100-літньої лікарні. Комусь, напевне, приглянулася земля у престижному районі Чернівців.Колектив і пацієнти обурені до краю. Про це вони пишуть у листі до нашої редакції:Світлина з сайту АСС