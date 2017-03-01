Як розповів заступник начальника Чернівецької ОДПІ Віктор Гетьман, вже два місяці громадяни декларують доходи, отримані у минулому році. Станом на 1 березня до Чернівецької ОДПІ встигли відзвітувати 549 громадян на суму 34,5 млн. грн., в тому числі 462 чернівчанина задекларували 32,7 млн. грн. доходів, а 87 глибочан відзвітували про 1,8 млн. грн. зароблених статків - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2017 року. Натомість, чимало декларантів, завчасно потурбувались про сплату податкових зобов’язань. Так, станом на 01.03.2017р. бюджет Чернівців декларанти вже поповнили на 1,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
За підсумками 2016-го року обов’язково подати річну декларацію про майновий стан і доходи мають громадяни, які отримували:
доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але не є звільненими від оподаткування;
- доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:
- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;
- продажу (обміну) власного майна;
- продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;
- спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
- інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;
- іноземні доходи.
Чернівецька ОДПІ закликає громадян вчасно, не відкладаючи на останній день, задекларувати свої доходи. Просимо не нехтувати своїм обов’язком щодо декларування доходів, отриманих у 2016 році, та до 3 травня 2017 подати декларацію про майновий стан і доходи.