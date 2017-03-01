Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

Розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у січні п.р. становив 4717 грн. Порівняно з груднем 2016р. розмір заробітної плати зменшився на 6,7%, з січнем 2016р. – збільшився в 1,5 рази.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у січні п.р. в 1,5 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати, який становив
3200 грн.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
Найбільшим середній розмір заробітної плати був у працівників сфери операцій з нерухомим майном (6769 грн.), найменшим – у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (2851 грн.).
Індекс реальної заробітної плати по Чернівецькій області за січень п.р. до грудня 2016р. становив 91,7%, до січня 2016р. – 133,4%.