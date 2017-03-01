"К*цапам на заздрість!" В Австралії відбувся фестиваль Pako Festa, Українці виграли в усіх номінаціях

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:
"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області. Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудетьсяпрезентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
В ОДА (каб.418) відбудеться прес-конференція про створення об'єднання громадських організацій. Вперше створена спілка на Буковині, в склад якої увійшло багато різних громадських організацій, з метою об'єднатись в допомозі, консолідації та координації в питаннях та проблемах пов'язаних з АТО.
"К*цапам на заздрість!" В Австралії відбувся фестиваль Pako Festa, Українці виграли в усіх номінаціях
Сьогодні, 11:12 / Коментарів: 0
В австралійському місті Джілонг (штат Вікторія, Австралія) відбувся фестиваль Pako Festa. Це найбільше щорічне мультикультурне святкування, яке відбувається в Австралії з 1983 року. У фестивалі беруть участь культурні спільноти, громадські об’єднання і митці з різних куточків світу.
Українську громаду представляв танцювальний колектив ''Легенда''. У національних костюмах, з хлібом та сіллю, вони продемонстрували публіці українські танці. Українці в Джілонге виграли в усіх номінаціях та отримали визнання найкращого культурного дійства у параді "Pako Festa-2017"!