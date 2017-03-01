Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки

Сьогодні близько 6-ої години ранку співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Румунії. Однією із підстав проведення поглибленого огляду автомобіля «Volksvagen Golf» стала помітно нервова поведінка водія – громадянина України.
Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митницф
У результаті поглибленого огляду митники виявили понад 200 пачок цигарок марки «Rothmans». 28-річний буковинець, який прямував через пункт пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» в приватних справах до Румунії, тайники облаштував в порожнинах спинок сидінь та їх підголовників.
Митниками складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби та транспортний засіб 2001 р.в. вилучено. Загальна вартість вилученого склала понад 44 тис.грн.