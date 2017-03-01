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Новини
15:37
02 березня

Чернівчан запрошують на справжнє свято мистецтва художнього слова

15:33
02 березня

Буковинські держслужбовці можуть отримати довідку для електронної декларації у власному Приват24

15:28
02 березня

Як зареєструвати місце проживання новонародженої дитини

15:04
02 березня

Чернівчани прийняли рішення не перейменовувати парк "Жовтневий"

13:32
02 березня

На Буковині батько з сином організували незаконне виробництво алкогольних напоїв

12:16
02 березня

У бюджеті Чернівців – майже 2 млн. грн. від задекларованих доходів

11:34
02 березня

Відключення води у Чернівцях

11:26
02 березня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у січні 2017 року

10:35
02 березня

Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки

10:33
02 березня

Цьогоріч на нерухомості Чернівці заробили 1,2 млн. грн.

10:32
02 березня

Не забудьте в податковій накладній зазначити код товару

10:31
02 березня

Визначено порядок фінансової підтримки аграріїв

20:30
01 березня

Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

18:53
01 березня

Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

18:52
01 березня

Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

18:01
28 лютого

Чернівчан запрошують на громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий»

16:01
28 лютого

З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
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Що, Де, Коли
2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
02 березня о 16:00
В ОДА (каб.418) відбудеться прес-конференція про створення об'єднання громадських організацій.
Вперше створена спілка на Буковині, в склад якої увійшло багато різних громадських організацій, з метою об'єднатись в допомозі, консолідації та координації в питаннях та проблемах пов'язаних з АТО.
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
3 березня о 14-30
в 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
4 березня об 11.00
4 березня об 11.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
4-5 березня з 12.00 до 18.00
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки

Сьогодні, 10:35 / Коментарів: 0
Сьогодні близько 6-ої години ранку співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Румунії. Однією із підстав проведення поглибленого огляду автомобіля «Volksvagen Golf» стала помітно нервова поведінка водія – громадянина України.
Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митницф
У результаті поглибленого огляду митники виявили понад 200 пачок цигарок марки «Rothmans». 28-річний буковинець, який прямував через пункт пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» в приватних справах до Румунії, тайники облаштував в порожнинах спинок сидінь та їх підголовників.
Митниками складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби та транспортний засіб 2001 р.в. вилучено. Загальна вартість вилученого склала понад 44 тис.грн.
Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки
Буковинець позбувся автомобіля за 40 тисяч через приховані цигарки
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