Цьогоріч на нерухомості Чернівці заробили 1,2 млн. грн.

Як розповів начальник відділу адміністрування майнових податків Чернівецької ОДПІ Степан Германюк, упродовж двох місяців 2017-го року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 1,2 млн. грн. податку, що на 822,7 тис. грн., або майже упівтора рази більше, ніж торік.

Минулого року по м. Чернівці об’єктом оподаткування податку на нерухоме майно було 420,2 тисячі квадратних метрів. Податок за 291,2 тисяч метрів житлових та нежитлових площ сплатили юридичні особи, а чернівчани отримали повідомлення на сплату податку за надлишкових 129 тисяч квадратів.

Цього року податок на нерухоме майно для чернівчан буде нараховуватись за мінусом 60-ти м. кв. для квартир і 120 – для будинків. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості неоподатковувана площа складатиме 180 м. кв. Решта площі буде оподатковуватись.

Зверніть увагу, що громадяни цього року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.

Ставка податку складатиме 0,1 відсотка мінімальної зарплати - для квартири/квартир, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 60 кв. метрів (тобто 1,38 грн. за м. кв.); житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), сумарна загальна площа яких не перевищує 180 кв. метрів.

Якщо квартира, або будинок більше 120 та 250 м. кв. відповідно, то ставка податку складатиме вже 1 відсоток – 13,78 грн.

Крім того, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи  платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до цього Положення, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

«За нежитлову нерухомість цьогоріч чернівчанам необхідно буде сплатити по 13,78 грн. за кв. метр, крім тих об’єктів, за які сплачується земельний податок, або орендна плата за землю»,- підкреслив посадовець.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.



