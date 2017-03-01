Визначено порядок фінансової підтримки аграріїв

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 77 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році.
Документом передбачено, що фінансова підтримка сільгоспвиробників буде здійснюватися за такими напрямами:
- бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;
- часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.
Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року втратила чинність ст. 209 Податкового кодексу України, яка регламентувала спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.