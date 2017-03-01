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Новини
20:30
01 березня

Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

18:53
01 березня

Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

18:52
01 березня

Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

18:01
28 лютого

Чернівчан запрошують на громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий»

16:01
28 лютого

З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

15:38
28 лютого

РВ ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

13:50
28 лютого

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

13:47
28 лютого

Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

13:46
28 лютого

Особливості кампанії декларування у 2017 році

13:41
28 лютого

У Чернівцях читатимуть дітям казки

11:44
28 лютого

Буковинські підприємства у січні більше споживали бензину, вугілля, газу ніж минулоріч

11:36
28 лютого

До чернівецьких податківців написали 174 звернення

11:34
28 лютого

Податкова соціальна пільга на дітей у 2017 році

11:28
28 лютого

Чернівецька місцева прокуратура захистила інтереси територіальної громади міста

11:22
28 лютого

Прокуратура вимагає від громадянина погасити податковий борг

11:12
28 лютого

З 9 чернівецькими перевізниками за саботаж дочасно розірвуть угоду

13:49
27 лютого

Промислове виробництво Чернівецької області у січні 2017 року

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Колонка автора

Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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Що, Де, Коли
2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

Вчора, 20:30 / Коментарів: 0
Тематичну перевірку щодо запровадження в КП «Чернівецьке тролейбусне управління» мінімальної заробітної плати та правильності
нарахування заробітної плати провели фахівці департаменту праці та соціального захисту, департаменту ЖКГ та відділу
контрольно-перевірочної роботи міської ради. Перевірку проведено з метою перевірки фактів, озвучених одним із водіїв ЧТУ
на сесії міської ради. Порушень у ході перевірки не виявлено.

Встановлено, що КП «Чернівецьке тролейбусне управління», враховуючи зміни в законодавстві щодо розміру мінімальної зарплати
з 01.01.2017 року ввело в дію новий штатний розпис та внесло необхідні зміни в колективний договір.

З’ясовано, що у січні цього року працівникам ЧТУ здійснено доплату до рівня мінімальної зарплати 3200 гривень, як того
вимагає законодавство, з врахуванням фактично відпрацьованого часу.
Порушень у нарахуванні зарплати за січень 2017 року водію, який скаржився, а також кондуктору його екіпажу, не виявлено.
Зазначеному водію у січні нарахування проведено із врахуванням всіх передбачених на підприємстві колективною угодою доплат,
зокрема за інтенсивність праці та класність, а також доплати до рівня мінімальної зарплати. Індексація заробітної плати
в січні 2017 року обом працівникам не проводилась, оскільки не виникло право на її проведення. Враховано також, що у січні
зазначений водій перебував у щорічній оплачуваній відпустці, а кондуктор – у відпустці та на лікарняному.

Таким чином, порушень норм статті 95 КЗпПУ у Чернівецькому тролейбусному управлінні не виявлено, озвучена водієм під час сесійного
засідання інформація свого підтвердження не знайшла.
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