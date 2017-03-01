Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

Тематичну перевірку щодо запровадження в КП «Чернівецьке тролейбусне управління» мінімальної заробітної плати та правильності
нарахування заробітної плати провели фахівці департаменту праці та соціального захисту, департаменту ЖКГ та відділу
контрольно-перевірочної роботи міської ради. Перевірку проведено з метою перевірки фактів, озвучених одним із водіїв ЧТУ
на сесії міської ради. Порушень у ході перевірки не виявлено.
Встановлено, що КП «Чернівецьке тролейбусне управління», враховуючи зміни в законодавстві щодо розміру мінімальної зарплати
з 01.01.2017 року ввело в дію новий штатний розпис та внесло необхідні зміни в колективний договір.
З’ясовано, що у січні цього року працівникам ЧТУ здійснено доплату до рівня мінімальної зарплати 3200 гривень, як того
вимагає законодавство, з врахуванням фактично відпрацьованого часу.
Порушень у нарахуванні зарплати за січень 2017 року водію, який скаржився, а також кондуктору його екіпажу, не виявлено.
Зазначеному водію у січні нарахування проведено із врахуванням всіх передбачених на підприємстві колективною угодою доплат,
зокрема за інтенсивність праці та класність, а також доплати до рівня мінімальної зарплати. Індексація заробітної плати
в січні 2017 року обом працівникам не проводилась, оскільки не виникло право на її проведення. Враховано також, що у січні
зазначений водій перебував у щорічній оплачуваній відпустці, а кондуктор – у відпустці та на лікарняному.
Таким чином, порушень норм статті 95 КЗпПУ у Чернівецькому тролейбусному управлінні не виявлено, озвучена водієм під час сесійного
засідання інформація свого підтвердження не знайшла.