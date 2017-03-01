Чеченці, люди Кадирова («ЗАТ «Внешторгсервіс») перебирають підприємства Рината Ахметова під своє управління

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Донбасу:
-Ого! "Яйця" Рината Ахметова враз опинились між молотом і наковальнею...
Їх націоналізують ДНР, ЛНР і люди Кадирова - Духаев Магомед Хас Сагомедович. Ринат Ахметов у паніці. Такого... атпєтий бандит не очікував.
Луганськ, 28 лютого. Рада міністрів Луганської народної республіки (ЛНР) затвердила список підприємств, на яких з 1-го березня буде введена тимчасова адміністрація ЛНР.
У списку опинилися три підприємства, які належать українському олігарху Рінату Ахметову. З 1-го березня (через дві години) зовнішнє управління буде введено на ПАТ «Краснодонвугілля», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», а також «ДТЕК Свердловантрацит». Функції тимчасової адміністрації виконуватиме чеченське ЗАТ «Внешторгсервіс».
«ЗАТ «Внешторгсервіс» має виключне право на управління зазначеними підприємствами та установами - нерезидентами», - йдеться в постанові Народної ради ЛНР.
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