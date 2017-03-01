Екс-працівник «Чернівціобленерго" "нахімічив" з показниками лічильників на 900 тисяч гривень

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20:30
01 березня

Порушень у нарахуваннях та виплати заробітної плати у КП «Тролейбусне управління» не виявлено

18:53
01 березня

Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

18:52
01 березня

Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

18:01
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16:01
28 лютого

З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

15:38
28 лютого

РВ ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

13:50
28 лютого

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

13:47
28 лютого

Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

13:46
28 лютого

Особливості кампанії декларування у 2017 році

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11:44
28 лютого

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11:36
28 лютого

До чернівецьких податківців написали 174 звернення

11:34
28 лютого

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Чернівецька місцева прокуратура захистила інтереси територіальної громади міста

11:22
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Прокуратура вимагає від громадянина погасити податковий борг

11:12
28 лютого

З 9 чернівецькими перевізниками за саботаж дочасно розірвуть угоду

13:49
27 лютого

Промислове виробництво Чернівецької області у січні 2017 року

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Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
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13 березня о 17.30


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Екс-працівник «Чернівціобленерго" "нахімічив" з показниками лічильників на 900 тисяч гривень

Вчора, 19:00 / Коментарів: 0
Екс-працівник «Чернівціобленерго" "нахімічив" з показниками лічильників на 900 тисяч гривеньКолишній працівник ПАТ «Енергетична компанія «Чернівціобленерго» завдав вказаному підприємству майнову шкоду в сумі понад 900 тис грн. Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього працівника ПАТ «Енергетична компанія «Чернівціобленерго» за підозрою у несанкціонованому втручанню в роботу електронно-обчислювальних машин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне отримання неконтрольованих державою доходів, володіючи достатнім рівнем технічних та комп’ютерних знань в галузі електроенергетичного сектору, розробив план вчинення злочину, залучив колишніх колег по роботі та з 2010 по вересень 2016 року надавав приватним підприємцям незаконні послуги, пов’язані із зменшенням показників обсягу фактично спожитої електричної енергії, чим завдав ПАТ «Енергетична компанія «Чернівціобленерго» майнової шкоди на суму понад 900 тис. грн.


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