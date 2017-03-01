Екс-працівник «Чернівціобленерго" "нахімічив" з показниками лічильників на 900 тисяч гривень

Колишній працівник ПАТ «Енергетична компанія «Чернівціобленерго» завдав вказаному підприємству майнову шкоду в сумі понад 900 тис грн. Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього працівника ПАТ «Енергетична компанія «Чернівціобленерго» за підозрою у несанкціонованому втручанню в роботу електронно-обчислювальних машин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне отримання неконтрольованих державою доходів, володіючи достатнім рівнем технічних та комп’ютерних знань в галузі електроенергетичного сектору, розробив план вчинення злочину, залучив колишніх колег по роботі та з 2010 по вересень 2016 року надавав приватним підприємцям незаконні послуги, пов’язані із зменшенням показників обсягу фактично спожитої електричної енергії, чим завдав ПАТ «Енергетична компанія «Чернівціобленерго» майнової шкоди на суму понад 900 тис. грн.