Українці майже одержали безвіз!

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-"Українські громадяни зможуть їздити в ЄС без візи в рамках неформальної угоди, укладеної парламентом і Радою переговірників у вівторок, 28 лютого. Після того, угода набере чинності, і ті українці, які мають біометричні паспорти, вони зможуть відвідувати ЄС на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду для цілей бізнесу, туристичних або сімейних.
Угода надалі має бути схвалено Комітетом з громадянських свобод і парламентом в цілому, перед тим, як офіційно буде затверджено Радою Міністрів." - про це йдеться в коммюніке Європейського Парламенту.
В документі також сказано, що домовленість буде підписана сьогодні, 1 березня президентом Європарламенту Антоніо Таджані і офіційним представником Мальти, яка зараз головує в ЄС. А їздити українці зможуть через 20 днів після того, як ця домовленість буде опублікована в так званому Офіційному Журналі ЄС.
Тут питання, коли "Офіційний Журнал" ЄС це опублікує. В ЄС це стала процедура. Так смамо було з санкціями. Рішення було ухвалене на найвищому рівні ЄС, але санкції вступили в дію після публікації рішення в Журналі.