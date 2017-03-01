Чернівецька митниця ДФС продовжує звітувати про переміщувані лісоматеріали

Ситуація довкола вивезення лісоматеріалів з України залізничними коліями Буковини потроху стабілізується. Цьому сприяла, безперечно, категорична позиція Чернівецької митниці ДФС у здійсненні митного контролю та оформлення лісоматеріалів у митному режимі експорт, систематичне оприлюднення статичної та аналітичної інформації.

Відтак, керівництвом митниці було прийнято рішення продовжити практику публічного звітування перед громадськістю про переміщувану через пункти пропуску митниці деревину.



Упродовж лютого поточного року через пункти пропуску для автомобільного сполучення Чернівецької митниці ДФС експортовано 2,2 тис. тонн лісосировини, що на 98% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Слід наголосити, що у митному режимі експорт за кордон переміщувалася лише «деревина паливна» (товарна позиція 4401) у вигляді гранул, брикетів та трісок. Так звана «ділова деревина» (лісоматеріали необроблені, товарна позиці 4403) не експортувалася взагалі.



Експортерами лісосировини у лютому 2017 року були 11 суб‘єктів ЗЕД із місцем знаходження у Чернівецькій області (об‘єм експорту – 1 тис. тонн) та 26 – із місцем знаходження у інших областях (об‘єм експорту – 1,2 тис. тонн).



Транзит лісоматеріалів через митну територію України у зазначений період здійснювався із Білорусії (89,2%), Росії (6,4%) та Польщі (0, 01%). Обсяги транзитної деревини зросли на понад 500% порівняно із лютим 2016 року.



Частка експортованих буковинських лісоматеріалів зменшилася на 65%. Упродовж місяця безпосередньо Чернівецькою митницею ДФС у митному режимі експорт було оформлено 1,3 тис. тонн деревини паливної. До митного оформлення такого товару експортерами було подано усі необхідні товаросупровідні документи, у тому числі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що видаються територіальними органами Держлісагентства.



«Ми фіксуємо суттєве зниження експорту лісоматеріалів, оформлених у митному відношенні Чернівецькою митницею ДФС, – зазначає начальник митниці Микола Салагор. – Контроль за здійсненням вказаних операцій жорсткий. Однак, змушені констатувати той факт, що спеціалісти Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України продовжують видавати сертифікати на двометрові «дрова». У даній ситуації й громадські активісти зайняли сторонню позицію – не піднімають нагора проблеми вирубки лісу, документального супроводу його заготівлі, продажу, сертифікації, тощо. Постає питання: хто має контролювати ті операції з лісом (від вирубки до видачі документів для експорту), що передують митному оформленню. Посилений контроль за усіма митними формальностями – практично остання ланка з-поміж необхідних та нагальних заходів, що дадуть можливість досягти очікуваного результату. У рамках чинного законодавства ми не в праві чинити будь-які дії, що суперечать Митному кодексу. Тож надання повного пакету документів на експортований ліс для митного оформлення та застосуванням відповідних форм митного контролю є законною підставою для пропуску деревини».