Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

Що, Де, Коли

у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.

Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.



в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».

