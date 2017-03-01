Пенсійна служба Буковини співпрацює з об’єднаними територіальними громадами

Чотири об’єднані громади на Буковині вже подбали про наближення до населення послуг з пенсійного забезпечення
Про це повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів.
Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області питання щодо перспективи створення віддалених робочих місць працівників Фонду в ОТГ, як важливої складової в реалізації завдань, визначених Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, постійно перебувало на контролі в органах Фонду в області. До відома всіх державних районних адміністрацій, районних та міських рад, територіальних громад, в тому числі новоутворених, було доведено інформацію, що у разі створення належних умов для обслуговування населення та відповідним оснащенням робочих місць працівників пенсійної служби, органи Фонду області здійснюватимуть прийом громадян у визначених пунктах надання послуг з питань пенсійного забезпечення.
– Одними серед перших в краї схвально сприйняли цю ініціативу Великокучурівська, Волоківська, Недобоївська та Клішковецька територіальні громади. Завдяки спільним зусиллям цих ОТГ та пенсійної служби облаштовано робочі місця, вже сьогодні фахівці Фонду в області обслуговують мешканців у визначені дні прийому громадян згідно із затвердженими графіками, – зазначив керівник пенсійної служби на Буковині.
Михайло Романів зауважив, що перелік послуг, які згодом отримуватимуть в цих громадах буковинці, нічим не відрізнятиметься від того, за яким в даний час працюють управління Пенсійного фонду України в районах області.