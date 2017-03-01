У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

Сьогодні, 1 березня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій міській раді, на якій обговорювалося захворювання на сказ у лисиці, яка 25 лютого мала контакт з домашньою собакою на подвір’ї громадянки Лідії Савінової (вул. Ковпака), а також здійснення заходів із забезпечення стабільної епізоотичної ситуації щодо сказу тварин на території Чернівців.
Лисицю застрілив з мисливської рушниці сусід. Труп лисиці доставлено до Чернівецької міської державної лікарні ветеринарної медицини. На подвір’ї Лідії Савінової утримується дві собаки та 8 котів. Паспорти на тварин та щеплення проти сказу відсутні.
Лисиця і собака покусів людям не наносили.
Відповідно до звіту Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу за №000247 п.м./17 від 27 лютого 2017 року виявлені свідчення, характерні для вірусу сказу.
Спеціалістами управління Держпродспоживслужби в Чернівцях та дільничної державної лікарні ветеринарної медицини №1 було проведено розслідування, щодо випадку сказу лисиці.
Також 27 лютого в помешканні Лідії Савінової було проведено вимушену дезінфекцію на місці загибелі лисиці та місці утримання собаки, яка мала контакт з лисицею. Проводиться активна антирабічна імунізація домашніх тварин, які утримуються в загрозливій зоні.
До неї входять вулиці: Бориславська, Світловодська, Нечая, Г. Гараса та території музею народної архітектури та побуту, Обласної комунальної установи «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни», Обласної лікарні швидкої медичної допомоги, Обласної дитячої клінічної лікарні, гаражного кооперативу №14 (вул. Руська 219-221).
Власниця тварини зобов’язується утримувати собаку на прив’язі та допускати ветеринарних спеціалістів для проведення спостереження за контактною собакою.
Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, яке після появи клінічних ознак майже завжди закінчується смертельним результатом. Основним джерелом зараження вірусом сказу для людини, котів, собак та худоби є інфіковані дикі тварини (лиси, вовки). Дикі тварини, які були заражені збудником сказу, мігрують від регіону до регіону, від країни до країни. Епідемічна ситуація зі сказу в Україні залишається нестійкою. Упродовж останніх 16 років реєструються поодинокі випадки захворювання людей на сказ. Особливу небезпеку в собі сказ несе тому, що інфіковані тварини виділяють збудника із слиною за 10 днів до початку появу клінічних ознак, тому людям, які постраждали від нападу тварин і отримали покуси, необхідно звертатися до медичних установ для отримання антирабічної допомоги. Також слід з’ясувати адресу власника тварини, щоби спеціалісти державної установи ветеринарної медицини змогли провести клінічний огляд та профілактичне карантинування тварини з підозрілою поведінкою. Згідно Правил утримання тварин, кожен власник один раз на рік зобов’язаний доставляти до державної установи ветеринарної медицини домашніх тварин для клінічного огляду та профілактичної вакцинації проти сказу.