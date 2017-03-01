Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

Законодавством України для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення передбачене право на призначення пенсії за вислугу років, а відтак можливість виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку.

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомили, що в 2015-2016 роках відбулися певні зміни щодо умов призначення такої пенсії. Зокрема, на даний час пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності необхідного спеціального стажу.

Отже, сьогодні пенсійне забезпечення цієї категорії осіб залежить не лише від наявності необхідного стажу роботи на відповідних посадах, а і від досягнення певного віку. При цьому, Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачене поступове підвищення пенсійного віку до 55 років.

Так, у 2017 році право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, зокрема, після досягнення ними такого віку:

– 50 років – для осіб, які народились в період з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

– 50 років 6 місяців – для осіб, які народились в період з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року.

Як зазначалося вище, крім досягнення певного віку, ще однією умовою для реалізації права на призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи згідно з Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909.

Звертаємо увагу, що на даний час, зокрема, за умови звернення за такою пенсією по 31.03.2017 необхідний стаж за вислугою років складає не менше 26 років. У випадку звернення починаючи з 01.04.2017 по 31.03.2018 необхідний спеціальний стаж має становити не менше 26 років 6 місяців.

Зазначимо, що незалежно від віку пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, які станом на 1 квітня 2015 року мають не менше 25 років спеціального стажу або в період до 1 січня 2016 року пропрацювали на відповідних посадах не менше 25 років 6 місяців.

Пенсія за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення призначається за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі і випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

