Туристичний рейтинг Чернівців зростає

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, упродовж двох місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 51,5 тис. грн., це на 16,7 тис. грн., або майже на третину більше, ніж торік.
За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.
На 01.03.2017 р. по місту Чернівці обліковується 38 платників туристичного збору (із них 10 – юридичних осіб та 28 приватних підприємців), які справляють туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.
Сподіваємось, що гості нашого прекрасного міста, залишивши символічну суму збору в місцевому кошику, обов’язково повернуться до Чернівців, щоб продовжити відкривати для себе європейську культуру та гостинність чернівчан, а Буковинська столиця посяде гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу.