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Новини
15:56
01 березня

Буковинські панкратіоністи перемогли на Чемпіонаті Світу з ММА

14:25
01 березня

У Чернівцях зареєстровано випадок сказу

13:43
01 березня

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

13:41
01 березня

Туристичний рейтинг Чернівців зростає

13:40
01 березня

Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

13:37
01 березня

Цьогоріч чернівецькі спрощенці сплатили 36,6 млн. грн. єдиного податку

13:36
01 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

18:10
28 лютого

Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

18:01
28 лютого

Чернівчан запрошують на громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий»

16:01
28 лютого

З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

15:38
28 лютого

РВ ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

13:50
28 лютого

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

13:47
28 лютого

Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

13:46
28 лютого

Особливості кампанії декларування у 2017 році

13:41
28 лютого

У Чернівцях читатимуть дітям казки

11:44
28 лютого

Буковинські підприємства у січні більше споживали бензину, вугілля, газу ніж минулоріч

11:36
28 лютого

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11:34
28 лютого

Податкова соціальна пільга на дітей у 2017 році

11:28
28 лютого

Чернівецька місцева прокуратура захистила інтереси територіальної громади міста

11:22
28 лютого

Прокуратура вимагає від громадянина погасити податковий борг

11:12
28 лютого

З 9 чернівецькими перевізниками за саботаж дочасно розірвуть угоду

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Промислове виробництво Чернівецької області у січні 2017 року

10:44
27 лютого

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10:43
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14:01
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Подати заяву на єдиний податок можна до 15 березня

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Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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Що, Де, Коли
1 березня о 10.00
Продовження 22 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
1 березня о 14.00
в каб.105 Міської ради відбудеться зустріч з представниками фірм перевізників м.Чернівці, для обговорення проблемної ситуації, що склалась на теренах міста відносно маршруток та тарифів на них.
1 березня о 18.00
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».
На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

Сьогодні, 13:40 / Коментарів: 0
Платники єдиного податку зобов’язані повідомити податкову інспекцію про зміни податкової адреси або місця провадження господарської діяльності. Для цього слід подати заяву, форма та порядок подання якої встановлені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.
Так, якщо у підприємця - платника єдиного податку першої і другої груп змінюється податкова адреса, місце провадження господарської діяльності або види господарської діяльності, то заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
Якщо такі ж зміни відбуваються у платника єдиного податку третьої групи, то заява подається разом з декларацією за податковий період, у якому відбулися такі зміни.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Такі вимоги передбачені ст. 298 Податкового кодексу України.
Детальну інформацію з питань, що належать до компетенції органів фіскальної служби, можна отримати у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на веб-порталі відомства.
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