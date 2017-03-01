Змінили місце здійснення бізнесу – подайте заяву

Платники єдиного податку зобов’язані повідомити податкову інспекцію про зміни податкової адреси або місця провадження господарської діяльності. Для цього слід подати заяву, форма та порядок подання якої встановлені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.
Так, якщо у підприємця - платника єдиного податку першої і другої груп змінюється податкова адреса, місце провадження господарської діяльності або види господарської діяльності, то заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
Якщо такі ж зміни відбуваються у платника єдиного податку третьої групи, то заява подається разом з декларацією за податковий період, у якому відбулися такі зміни.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Такі вимоги передбачені ст. 298 Податкового кодексу України.
Детальну інформацію з питань, що належать до компетенції органів фіскальної служби, можна отримати у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на веб-порталі відомства.