Що, Де, Коли

Продовження 22 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.

в каб.105 Міської ради відбудеться зустріч з представниками фірм перевізників м.Чернівці, для обговорення проблемної ситуації, що склалась на теренах міста відносно маршруток та тарифів на них.

в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».

На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.

у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.

Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.



в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».

