При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу, а саме, при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховуються працівники, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Також, уточнено, що останнім податковим періодом платника єдиного податку, який припиняє свою підприємницьку діяльність, та відповідно останнім періодом, за який він повинен сплатити єдиний податок, вважається той податковий період, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.