«Майдан переламав усю країну» – волонтерка із Чернівців, яка лікує бійців на Донбасі

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Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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Що, Де, Коли
1 березня о 10.00
Продовження 22 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
1 березня о 14.00
в каб.105 Міської ради відбудеться зустріч з представниками фірм перевізників м.Чернівці, для обговорення проблемної ситуації, що склалась на теренах міста відносно маршруток та тарифів на них.
1 березня о 18.00
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».
На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
2 березня о 12.00
у палаці "Юність Буковини", фойє другого поверху відбудеться перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області "Мій малюнок мамі". Його організатором є профспілка медиків Чернівецької області.
Під час проведення конкурсу будуть присутні юні автори робіт та їхні батьки – медики. Після визначення переможців їм буде вручено призи – фарби, пензлики, солодощі.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
2 березня о 16:00
відбудеться [b]пікет російських банків, зокрема СберБанка[/b], що знаходиться на проспекті
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30


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«Майдан переламав усю країну» – волонтерка із Чернівців, яка лікує бійців на Донбасі

Сьогодні, 12:59 / Коментарів: 0
«Майдан переламав усю країну» – волонтерка із Чернівців, яка лікує бійців на ДонбасіМайдан переламав її зону комфорту й перетворив життя на суцільну Революцію гідності – волонтерство і боротьбу за зміни в медицині. Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст, підпільно лікувала у Чернівцях поранених на київському Майдані, потім стала волонтером і часто працює медиком на передовій, поєднуючи це з основною роботою. Вона є депутатом Чернівецької обласної ради і найважчою своєю теперішньою боротьбою вважає зміни в медицині, щоб талановиті лікарі не виїжджали з України.

Майдан став зламом у її житті. Революція гідності для волонтерки Ольги Кобевко не завершилась, а триває у волонтерстві, бажанні змінити українську медицину й пріоритети чиновників.

Ми не допомогли людям, які все життя пили кров нашої нації, зрозуміти, що більш пріоритетними є твоя земля і твій народ. Думаю, що ця боротьба мусить продовжитися

«Майдан переламав усю країну, в позитивному сенсі. Ми отримали відчуття свідомості, відчуття відповідальності й потребу в боротьбі. От минуло три роки, і ми розуміємо, що без продовження тієї боротьби ми нічого не досягли, ми лише допомогли деяким людям змінити кольори. Але ми не допомогли людям, які все життя пили кров нашої нації, зрозуміти, що більш пріоритетними є твоя земля і твій народ. Думаю, що ця боротьба мусить тривати», – каже волонтерка Ольга Кобевко.

У нас усі хлопці називались «Василь – вогнепальне поранення», «Ігор-граната»

​Рятували поранених на Майдані потайки, потім допомагали військовим на передовій

Лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко, як тільки почались перші сутички у Києві, вирушила на чернівецький Майдан, де вона та інші медики потайки перев'язували рани майданівцям.

«Система охорони здоров’я була «підв’язана» із Партією регіонів. По всій країні в звичайних цивільних лікарнях чергували міліціонери, щоб когось знайти, хто був дотичний до подій на Майдані. Якщо були потрібні хірургічні втручання, багато хірургів робили це вдома. У нас навіть прізвищ не було, усі хлопці називались «Василь – вогнепальне поранення», «Ігор-граната», – розповідає Ольга.
«Система охорони здоров’я була «підв’язана» із Партією регіонів. По всій країні в звичайних цивільних лікарнях чергували міліціонери, щоб когось знайти, хто був дотичний до подій на Майдані. Якщо були потрібні хірургічні втручання, багато хірургів робили це вдома. У нас навіть прізвищ не було, усі хлопці називались «Василь – вогнепальне поранення», «Ігор-граната», – розповідає Ольга.
«Дуже важко було тоді їздити, бо не було інформації, ми не знали, куди їдемо, яка там територія. Тепер медики не працюють уже в бліндажах, тепер більше в госпіталях, уже в покращених умовах працюють. І забезпечення вже набагато змінилось, ми (волонтери) лише шукаємо специфічні речі, які складно знайти в Україні», – розповідає активістка.
Найважча боротьба – змінювати українську медицину
«Майдан переламав усю країну» – волонтерка із Чернівців, яка лікує бійців на Донбасі
«Василь – вогнепальне поранення», – щоб не викрити активістів, медики записували в їх журналі відповідно до типу поранення. Ольга Кобевко з учасником Революції гідності на Чернівецькому Майдані

Найважча боротьба, каже вона, розпочалась у рідному місті, коли Ольга Кобевко почала активно змінювати медицину. Передусім Ольга хоче, щоб практикуючі лікарі працювали у гідних умовах і не виїжджали за кордон. Та для цього необхідно змінити світогляд чиновників. А це, виявляється, найскладніше.​
«Майдан переламав усю країну» – волонтерка із Чернівців, яка лікує бійців на Донбасі
Ольга Кобевко та активісти Майдану, які вирушили на схід боронити країну

«Від Майдану і з цілою війною ти розумієш – Майдан є боротьба проти системи Партії регіонів, війна – боротьба проти сепаратистів та російської агресії. А тут виходить, ніби українці, але боротьби проти своїх не може бути. Але українці, які просто не бачать своїм пріоритетом державу…от і все. Наша пряма боротьба для покращення медичної сфери. Дуже багато роботи… Немає зупинки, напевне, не знаю. Чи швидко ми це зможемо зробити? Просто пріоритет треба надати, щоб розвинути галузь, а не особисте збагачення», – говорить вона.
«Майдан переламав усю країну» – волонтерка із Чернівців, яка лікує бійців на Донбасі
Найголовніша підтримка матері-волонтерки – син Максим

джерело: radiosvoboda (Майя Гуменна)
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