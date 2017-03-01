Чернівчанин, який переховувався від слідства за нанесення ножових поранень - сяде за грати

У квітні 2011 року 28-річний мешканець міста Чернівці знаходячись на території міського пляжу м.Чернівці, грубо порушуючи громадський порядок, під час відпочинку разом зі своїми товаришами, безпричинно розпочав конфлікт з відпочиваючими громадянами, в ході якого наніс удар кухонним ножем в область обличчя іншому чоловіку. Про це повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.
Правопорушник вже був раніше засуджений за вчинення тяжкого умисного злочину та звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки, однак у період встановленого судом іспитового строку вчинив даний злочин. З метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, він переховувався від слідства, перебував у розшуку, але згодом був затриманий.
Першотравневий районний суд м.Чернівці підтримав позицію Чернівецької місцевої прокуратури та ухвалив вирок, яким правопорушника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України та призначено покарання у вигляді 4 років 1 місяця позбавлення волі.