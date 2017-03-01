Бурбак про шантаж перевізників у Чернівцях та Фірташеві інтриги у міській раді

Чернівецька область остання в Україні, де Фірташ досі не здає своїх позицій. Він опирається тут на фракцію «Рідного міста» у Чернівецькій міській раді. Саме від інтересів олігарха всі біди у чернівчан. Навіть недавній бунт перевізників має безпосередній вплив Фірташа.І місто не заспокоїться доти, поки тут не відбудуться перевибори депутатів.Раніше разом з міськрадою на вибори посилали й голову.Зараз Федорук змінив свою думку. Він вважає, що перевибори слід робити депутатського корпусу. А Каспрука залишити у спокої.