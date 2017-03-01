Нардеп Бурбак про Яценюка і врятовану Державу

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники. Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.
Ігор БУРКУТ, політолог:
А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий». На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудетьсяпрезентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
Вже традиційними стали прес-конференції у Чернівцях народних депутатів Миколи Федорука та Максима Бурбака. Вони проводяться щомісяця. Хтось одержує задоволення від оприлюднення інформації цих депутатів. А хтось отримує «атак серця». Бо особливо Максим Бурбак не дуже церемониться з тими, хто на його думку заважає нам жити.
Теперішня прес-конференція співпала з третьою річницею приходу до влади в Україні нашого земляка Арсенія Яценюка (прем’єр-міністр) та Максима Бурбака (міністр інфраструктури).
Бурбак щиро переконаний, що вони тоді зимою 2014 року врятували Україну: