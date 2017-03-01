З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
Оскільки, Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради (27.02.2017р.), то вже за березень 2017 року (по строку до 20 березня) для платників І та ІІ груп ставка єдиного податку буде удвічі меншою.
Отже, з урахуванням змін до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ, що набрали чинності з 1 січня 2017 року.
Місячна сума єдиного податку у січні – лютому 2017 року складає:
• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);
• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%).
У березні – грудні (за умови дії Рішення №581):
• для платників 1-ї групи 80,0 грн. (1600,0 Х10% Х0,5);
• для платників 2-ї групи 320,0грн. (3200,0 Х20% Х0,5).
Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:
• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.
Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році
• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.
• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ