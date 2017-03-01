З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

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28 лютого

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16:01
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15:38
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13:47
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11:44
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Буковинські підприємства у січні більше споживали бензину, вугілля, газу ніж минулоріч

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До чернівецьких податківців написали 174 звернення

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Промислове виробництво Чернівецької області у січні 2017 року

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Надія Вірна, журналістка, громадська активістка:

"Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових землях "Халабуда" по-чернівецьки. Незаконне підприємництво на паркових земляхОтримати поза конкурсами і законними процедурами 0,4 га паркової охоронної землі поблизу самого центру в Чернівцях за копійки. Провадити протягом двох років там господарську діяльність, вирубувати дерева і почати будівництво. Чхати на рішення судів двох інстанції, які зобов'язують звільнити ділянку. “Переконати” виконавчу службу, що рішення суду виконане, і закрити виконавче провадження. А під кінець ще й вимагати від міської ради укладання договору. Так можна робити в комунальному парку “Жовтневий” в Чернівцях за практичної імпотенції влади. Деталі чернівецького ноу-хау.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.
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Що, Де, Коли
1 березня о 10.00
Продовження 22 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
1 березня о 18.00
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».
На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
2 березня о 14:00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00


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З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податку

Вчора, 16:01 / Коментарів: 0
З березня у чернівецьких спрощенців – півставки єдиного податкуЧернівецька ОДПІ звертає увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Оскільки, Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради (27.02.2017р.), то вже за березень 2017 року (по строку до 20 березня) для платників І та ІІ груп ставка єдиного податку буде удвічі меншою.

Отже, з урахуванням змін до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ, що набрали чинності з 1 січня 2017 року.
Місячна сума єдиного податку у січні – лютому 2017 року складає:
• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);
• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%).
У березні – грудні (за умови дії Рішення №581):
• для платників 1-ї групи 80,0 грн. (1600,0 Х10% Х0,5);
• для платників 2-ї групи 320,0грн. (3200,0 Х20% Х0,5).
Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:
• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.
Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році
• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.
• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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