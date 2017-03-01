Вихованці дошкільного закладу №45 перемогли в обласному конкурсі декламаторів творів Лесі Українки

Мавка і Лукаш із ДНЗ №45 виявилися найкращимиВихованці ДНЗ №45 комбінованого типу Олександра Гуцуляк та Андрій Іванський зайняли І місце у категорії декламаторів серед дітей дошкільного віку в конкурсі читців творів Лесі Українки.Вихователь Ольга Василівна Ткачук не випадково обрала для конкурсу діалог Мавки і Лукаша. Бо вважає, що дітей треба вже в такому віці готувати до дорослого та самостійного життя. Таким чином, вони почуватимуться більш впевнено у дорослому реальному світі. «В образі Мавки й Лукаша втілена ідея вічного пошуку сенсу буття, висвітлена проблема віднайдення свого людського призначення, вибору між прагненням до матеріального добробуту та духовними інтересами, - каже Ольга Василівна.Педагогічний склад на чолі із завідувачем цього садочка Орлецькою О.В., дбаючи про духовне збагачення дітей, вже не перший рік практикує залучення своїх вихованців до такого роду заходів з метою розвитку та формування кожної дитини як особистості в першу чергу.Так, 22 лютого 2017 року, вихованці дошкільного закладу №45 прийняли участь в обласному конкурсі декламаторів творів видатної української поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача, літературного критика та фольклориста Лесі Українки з нагоди 146-ої річниці від дня її народження.Захід проходив у Центральному палаці культури м.Чернівці з ініціативи Чернівецького відділу Союзу українок.Вихованці ДНЗ №45 виразно та емоційно прочитали уривок з твору Лесі Українки «Лісова пісня». Малята вміло передали образ героїв, використовуючи такі засоби виразності, як сила голосу, інтонація, жести. Почесне журі високо оцінило акторські здібності дітей. Гучними аплодисментами та оваціями відзначили дітей всі присутні у залі.