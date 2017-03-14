РВ ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Оголошення

орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви



1.Найменування об’єкта: зовнішньомайданчикові електромережі, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ "Стек" та, відповідно до договору зберігання державного майна від 29.03.2013 №1, перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ "Холодпродконтракт", а саме:

кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233

та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235

Місцезнаходження: м. Чернівці, проспект Незалежності, 106

Максимально можливий строк оренди: 2 роки 364 дні

Мета використання: - інше використання нерухомого майна (за призначенням).

Дата публікації оголошення в газеті „Відомості приватизації”– 27.02.2017.

Кінцевий термін приймання заяв – 14.03.2017.



2. Найменування об’єкта: Вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ.А.)

Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Головна, 249-А

Загальна площа, м2: 101,30.

Максимально можливий строк оренди: 2 роки 364 дні

Мета використання: - розміщення офісного приміщення (37,70 кв.м);

- розміщення торговельного об’єкту з продажу непродовольчих товарів (63,60 кв.м)

Дата публікації оголошення в газеті „Відомості приватизації”– 01.02.2017.

Кінцевий термін приймання заяв – 16.03.2017.



У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Телефон для довідок: (0372) 55-42-35.

