Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

Для зручності громадян в Електронному кабінеті платника функціонує сервіс «Декларація про майновий стан і доходи в електронному вигляді».

Фізичні особи у відкритій частині Електронного кабінету платника можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію, а в розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням ЕЦП можуть подати декларацію в електронному вигляді.



Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД).

Інформація щодо режиму роботи, перелік представництв АЦСК ІДД, форми реєстраційних документів, заяв на блокування, скасування та поновлення посиленого сертифікату відкритого ключа, зразки їх заповнення розміщені на веб-сайті АЦСК ІДД (www.acskidd.gov.ua).



Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджено нову форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».



Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді.



Також матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів розміщено в банері «Декларування доходів громадян» - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.