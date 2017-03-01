Особливості кампанії декларування у 2017 році

Декларувати свої доходи — це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) громадян, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: осіб, які зобов’язані подавати річну декларацію, та осіб, які мають право подати декларацію добровільно.

Форма декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі – наказ № 821), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2016 року за № 1349/29479, який набрав чинності 31 грудня 2016 року.



Наказом № 821 приведено декларацію у відповідність до змін, а саме:



у зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків скасовано додаток для проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;



кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);



змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків тощо.



Важливо!

Фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з 01 січня 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховували та сплачували згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховувався та не сплачувався.



Протягом звітного (податкового) року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб формувалися у фізичних осіб – підприємців в ІКП як переплата, при цьому нарахування податкових зобов’язань буде здійснено за даними декларації за відповідний звітний (податковий) період. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року відображається у рядку 1.1 додатку Ф2 та переноситься до графи 6 рядка 10.7 податкової декларації.

Інформаційно платник податків в рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 зазначає суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб; залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.



Важливо!

Для подання податкових декларацій в електронній формі платнику податків потрібно:

- отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України;

- авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.



Детальніше про подання звітності в електронному вигляді можна дізнатися на веб-порталі ДФС або в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.



У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації в податкових інспекціях. Крім того, бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Для різних категорій фізичних осіб встановлено різні граничні строки подання декларацій:

для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації – до 01 травня року, що настає за звітним.



Важливо!

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу)



Враховуючи норми п. 49.20 ст. 49 Кодексу останній день подання декларації за 2016 рік для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації – 03.05.2017;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017;

для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року;

для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ