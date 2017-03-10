10 березня о 17:00

Продовження 22 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
в приміщенні Чернівецької міської ради 105 каб. відбудуться громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».
На громадські слухання запрошуються мешканці міста Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, члени наглядової ради парку «Жовтневий», представники громадських організацій, ЗМІ.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) в рамках засідання історичної студії відбудеться презентація книги полковника у відставці, почесного Голови Чернівецької обласної організації «Спілка офіцерів України», великого магістра Міжнародної організації «Лицарський орден Архистратига Михаїла» Івана Миколайовича Микулинського «Під проводом Української Центральної Ради».