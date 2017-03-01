У Чернівцях читатимуть дітям казки

У п’ятницю, 10 березня о 17:00 у муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського (вул. Українська, 22) відбудеться захід «Почитай дитині казку», спрямований на популяризацію читання серед наймолодших буковинців та їхніх батьків.
Цього разу присутні матимуть нагоду ознайомитися з книжкою одного з провідних дитячих письменників Австрії Ервіна Мозера «Фантастичні історії надобраніч», що побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці». Вхід вільний.
«Коли подаєш дитині приклад читання книги, – розповідає головна редакторка дитячого арт-видавництва «Чорні вівці» Христя Венгринюк, – особливо, коли читаєш її малечі сам, змінюючи голоси героїв та емоції, тоді й дитя тягнутиметься до книги і бажатиме поринути у безкінечні світи. «Чорні Вівці» з ініціативи «Пласту» радо почитають з дітками, щоб ще більше заохотити їх до книжок та відволікти від комп’ютера».
За словами організаторки акції, пластунки Ксенії Дремлюженко, без читання людина не може критично мислити і є обмеженою у своїх думках та діях. «Книжки розвивають уяву дитини і збагачують її внутрішній світ, – додає організаторка заходу. – В часи сучасних технологій та напруженої щоденної роботи батьки не завжди приділяють достатньо уваги своїм дітям. Тому ми хотіли б дати їм можливість провести час зі своєю малечею, поспілкуватись, почитати і відкрити для себе нових сучасних дитячих авторів».
Подібний захід також буде проводитись у дитячому будинку, де волонтери зможуть приділити більше часу дітям, які з певних причин позбавлені батьківської опіки.